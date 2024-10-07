تردد قناة كوكيز للأطفال اظبطيها الان لاطفالك

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رياض - احمد صلاح - هناك العديد من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال ولكن تعد قناة كوكيز للأطفال من أشهر هذه القنوات حيث تقدم محتوى ترفيهي خاص بالأطفال ويكون عن طريق تقديم مجموعة من الفقرات الترفيهية التي تشمل مجموعة من الاناشيد المسلية والبرامج وغيرها، كما أنها من القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى اشتراك شهري من أجل الاشتراك بها، كما يهتم القائمين عليها بتجديد التردد الخاص بها وذلك من أجل الحفاظ على جودة الصوت والصورة الخاص بها، وسوف نوافيكم بتردد القناة خلال السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا المقال للنهاية.

تردد قناة كوكيز للأطفال

يمكن استقبال قناة كوكيز للأطفال عن طريق العديد من الأقمار الصناعية، ويكون ذلك على النحو التالي:

تردد قناة كوكيز للأطفال على القمر الصناعي النايل سات.

يمكن استقبال قناة كوكيز للأطفال عن طريق القمر الصناعي النايل سات، وذلك من خلال البيانات التالية:

يمكن استقبال قناة كوكيز للأطفال على التردد 11678.

أما معدل الترميز فهو 27500.

بالإضافة إلى أن معدل الاستقطاب: V.

وأخيرا مع جودة القناة: SD.

تردد قناة كوكيز للأطفال على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات على التردد 11938.

هذا بالإضافة إلى أن معدل الترميز هو 27500.

أما بالنسبة لمعدل الاستقطاب فهو عمودي.

خطوات استقبال قناة كوكيز للأطفال

هناك مجموعة هامة من الخطوات الواجب اتباعها من أجل استقبال قناة كوكيز للأطفال، وهي على النحو التالي: