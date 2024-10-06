انت الأن تتابع خبر «مليون ريال حلال فيها»... وصفة دكتور معروف في السعودية تُوصي بشرب مشروب هذه العشبة لتنظيف الجسم من السموم وتعزيز المناعة... إليك طريقة الاستخدام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة بقلة الرجلة واحدة من الأعشاب البرية القيمة التي تنمو بشكل طبيعي في مزارع الوادي الجديد دون تدخل الإنسان، حيث تعرف أيضا بأسماء مثل “البقلة” أو “الفرفحينة” لقد أثبتت الأبحاث أن لهذه العشبة خصائص كيميائية فريدة تجعلها فعالة في مقاومة الأمراض الخطيرة، بما في ذلك خفض مستويات الكوليسترول ومكافحة السرطان

عنصرا أساسيا في نمط حياة صحي

تتميز أوراق الرجلة بشكلها الذي يشبه أوراق البطيخ، حيث تكون صغيرة وعريضة وسميكة، مما يجعلها سهلة التناول سواء كانت نيئة أو مطبوخة مثل الملوخية أو السبانخ، تشهد الرجلة انتشارا واسعا في حقول السعودية خلال فصل الصيف، وتستخدم في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، تلعب هذه العشبة دورا مهما في الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب، مما يجعلها عنصرا أساسيا في نمط حياة صحي

التهابات الجهاز الهضمي والقرح

علاوة على ذلك، أشارت توجيهات مهندسي الزراعة إلى أهمية تناول مغلي بذور الرجلة، حيث تساهم هذه العشبة في علاج التهابات الجهاز الهضمي والقرح، بالإضافة إلى طرد الديدان، كما أنها تلعب دورا فعّالا في تخفيف مشكلات المعدة مثل الإسهال والتقيؤ، وتعالج الصداع والحمى وتوقف النزف، الأبحاث أظهرت أن تناول الرجلة يساهم في تقليل مستويات الدهون الضارة والدهون الثلاثية في الدم، مما يحسن صحة القلب

علاج السرطان