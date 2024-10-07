مال وأعمال

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: نرغب في تجميد الاقتصاد الأمريكي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي: نرغب في تجميد الاقتصاد الأمريكي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2024 10:11 صباحاً - سي إن بي سي_ أعرب أوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، عن رغبته في تجميد الاقتصاد الأمريكي عند وضعه الحالي، قائلًا “مع اقتراب التضخم من معدل سنوي قدره 2%، وارتفاع معدلات التوظيف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% سنوياً، ماذا يمكن أن يكون أفضل من ذلك؟“.

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وقال جولسبي في مقابلة تليفزيونية صباح الجمعة، بعد صدور بيانات الوظائف لشهر سبتمبر: “لا يمكنك تمني تقرير أفضل من هذا”.

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ورفض جولسبي التعليق بشكل محدد على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر ، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل أو نحو ذلك، بحسب موقع barrons.

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والهدف النهائي هو الوصول إلى ما يسمى بمعدل الفائدة المحايد، الذي لا يحفز ولا يقيّد النشاط الاقتصادي؛ وهو مفهوم نظري يستحيل قياسه في الوقت الحقيقي.

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ويقدّر العديد من الاقتصاديين أن معدل الفائدة المحايد للاقتصاد الأمريكي بعد الجائحة يتراوح بين 2% في أعلى تقدير و3% في أدنى تقدير.

في المقابل، كان التقدير المتوسط لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية على المدى الطويل في توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر 2.9%، وعند مقارنة هذا الرقم وهو ما يعتبره صانعو السياسات المعدل المحايد- بالنطاق الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي يتراوح بين 4.75% و5%، يظهر التباين بوضوح.

وعلق جولسبي: “ما هو المعدل المحايد النهائي الذي سنستقر عليه يعتمد إلى حد كبير على ما تعتقد أن معدل النمو الاقتصادي المحتمل سيكون”.

وأضاف: “إذا استمر نمو الإنتاجية في الازدهار كما هو الآن، فإن ذلك يعني ضمنياً معدل محايد أعلى. لكن ذلك سيكون نسخة رائعة، لأن الاقتصاد سيكون قادراً على تحمل هذا المستوى”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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