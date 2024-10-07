انت الأن تتابع خبر أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة وتستمر حتى الثامنة مساءً والمركز الوطني للأرصاد يطلق الإنذار الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقلبات جوية وأمطار غزيرة تشهدها منطقة مكة المكرمة بداية من ظهر اليوم الإثنين وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وبدوره قام المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية بإطلاق الإنذار الأحمر وتحذير السادة المواطنين والمقيمين في المنطقة، كما أوضح المركز التأثيرات المصاحبة لهذه التقلبات الجوية، جاء ذلك خلال المنشور الذي نشره الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

طقس اليوم في مكة المكرمة

تزامناً مع بدايات الأجواء الشتوية في المملكة العربية السعودية تشهد منطقة مكة المكرمة حالة من عدم الاستقرار وتقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة ببعض المناطق، مصاحباً برياح سطحية شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية، مع تساقط في البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وزخاخات من البرد في الساعات المتأخرة من الليل مع تكون سحب ضبابية في بداية الساعات الأولى من صباح غداً الثلاثاء، وتستمر هذه التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار في الطقس حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين الموافق السابع من شهر أكتوبر، مع استمرار إطلاق الإنذار الأحمر من قبل المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة.

" rel="noopener" target="_blank">October 7, 2024

المركز الوطني للأرصاد الجوية بالسعودية