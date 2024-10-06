انت الأن تتابع خبر "مستحيل تستغني عنه تاني".. 6 استخدامات مذهلة لتفل القهوة هتغير حياتك كلها.. طلعت كنز كبير واحنا منعرفش!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفل القهوة أو الرواسب المتبقية بعد تحضير القهوة، غالبًا ما ينتهي به الحال في سلة المهملات ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن لتفل القهوة استخدامات متعددة ومفيدة في مجالات عديدة تتجاوز مجرد التخلص منه وإليك 6 استخدامات مذهلة لتفل القهوة تجعلك تعيد التفكير قبل رميه.

1. سماد طبيعي للنباتات

يعتبر تفل القهوة مصدرًا غنيًا بالنيتروجين، وهو عنصر مهم جدًا لتغذية النباتات وعند إضافته إلى التربة، يساعد في تحسين هيكلها ويزيد من خصوبتها ويمكن استخدامه في الحدائق كسماد طبيعي يساعد في تحفيز نمو النباتات، خاصة تلك التي تحتاج إلى تربة حمضية مثل الورود والأزاليات.

2. مزيل للروائح الكريهة

يمتاز تفل القهوة بخصائصه المذهلة في امتصاص الروائح الكريهة. يمكن وضعه في أماكن مثل الثلاجات أو داخل الأحذية لإزالة الروائح غير المرغوبة.

3. مقشر طبيعي للبشرة

بفضل تركيبته الحبيبية، يعد تفل القهوة مقشرًا طبيعيًا فعالًا لإزالة خلايا الجلد الميتة كما أنه يساعد في تنشيط الدورة الدموية عند تدليك البشرة به.

4. منظف طبيعي للأواني والمقالي

إذا كنت تواجه صعوبة في إزالة الدهون والمواد العالقة من الأواني والمقالي، يمكنك استخدام تفل القهوة كمنظف طبيعي. يعمل التفل ككاشط خفيف يساعد على إزالة الشوائب دون خدش الأواني.

5. طارد للحشرات

الحشرات مثل النمل والقواقع تكره رائحة القهوة ولذا يمكن استخدام تفل القهوة لردع هذه الحشرات عن الاقتراب من المنزل أو الحديقة.

6. تلميع الأثاث الخشبي