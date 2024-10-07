قرعة كأس الكونفدرالية 2024 الزمالك يصطدم بالمصري البورسعيدي

انت الأن تتابع خبرقرعة كأس الكونفدرالية 2024 الزمالك يصطدم بالمصري البورسعيدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسفرت قرعة كاس الكونفدرالية التي أجريت ظهر اليوم الاثنين الموافق السابع من شهر أكتوبر من العام الجاري عشرين أربعة وعشرين في مقر الكاف في العاصمة المصرية القاهرة عن مواجهة نارية للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في دور المجموعات من البطولة هذا العام حيث سوف يواجة ممثل مصر الثاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

حيث وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المجموعة الرابعة الي جوار كل من الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي وأيضا كل من الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنيميا النيچيري واخيرا الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنادي بلاك بولز الموزمبيقي.

قرعة مجموعات كاس الكونفدرالية الأفريقية

وجاءت مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية في العام الجاري عشرين أربعة وعشرين التي يحمل لقبها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن العام السابق بمواجهة نارية ايضا في المجموعة الأولي بينا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي والفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني حيث

جاءت المجموعات كالتالي: