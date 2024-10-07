انت الأن تتابع خبر «ممنوع دخول غير المتزوجين»... ضعي ملعقة نشا في نصف كوب لبن واصنعي ماسك تفتيح البشره ثلاث درجات بدون تقشير لبشرة ناعمة ملساء.. طريقه الاستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النشا واللبن من المكونات الطبيعية الفعالة التي توفر العديد من الفوائد للبشرة، و النشا يحتوي على خصائص مهدئة للبشرة تساعد في تقليل الالتهابات والاحمرار، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات تعمل على تفتيح البشرة وتنظيفها، كما أنه يساهم في إزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين ملمس البشرة، مما يمنحها نعومة وإشراقة طبيعية، أما اللبن، فيحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشر طبيعي، يساعد على إزالة التصبغات الداكنة وتفتيح لون البشرة بمرور الوقت، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

خطوات تحضير تركيبة النشا واللبن لتفتيح البشرة

لتحضير تركيبة طبيعية باستخدام النشا واللبن لتفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار، ستحتاج إلى المكونات التالية:

2 ملعقة من النشا.

2 ملعقة متوسطة من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري).

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، اخلط ملعقتين كبيرتين من النشا مع ملعقتين كبيرتين من اللبن الزبادي حتى تحصل على قوام متجانس.

إذا رغبت في إضافة لمسة منعشة، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من ماء الورد إلى الخليط.

وزع الخليط بالتساوي على وجهك ورقبتك، مع تجنب منطقة العينين. اتركه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف الخليط تماما على البشرة.

بعد ذلك، اغسل وجهك بالماء الفاتر بلطف مع فرك البشرة بحركات دائرية لإزالة القناع.

نتائج تركيبة النشا واللبن