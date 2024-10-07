نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يضع أوفي إيجاريا تحت الاختبار قبل حسم التعاقد النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي خالد الغندور عن شروط مجلس إدارة نادي الزمالك قبل ضم الإنجليزي أوفي إيجاريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور على قناة المحور: بأن البرتغالي جوزيه جوميز طلب التعاقد مع الإنجليزي أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق، ولكن المجلس الأبيض تحفظ على هذا الانتقال.

وتابع خالد الغندور: تم الاستقرار على تواجد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ووضعه تحت الاختبار للوقوف على مستواه الفني قبل حسم موقفه النهائي من التعاقد معه أو صرف النظر عن الصفقة.

وواصل: اللاعب سيخضع لاختبارا طبيا ثم سيشارك في التدريبات والمباريات، وفي حال التعاقد معه سيحصل على مقابل مادي مقبول بالمقارنة بالمحترفين الموجودين بالفريق.