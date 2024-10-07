فتح الله: عمر جابر أفضل ظهير أيمن في مصر واستبعاده من المنتخب "مش فني"

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أحمد جودة - القاهرة -



قال محمود فتح الله نجم الزمالك السابق أن عمر جابر هو أفضل ظهير أيمن في مصر واستبعاده من المنتخب ليس فنيا.



وأشار فتح الله في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك أن جماهير الأهلي أنفسهم يروا أن عمر جابر يستحق الانضمام للمنتخب واستبعاده غير مبرر.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.