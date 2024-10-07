نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مانويل جوزيه يوجه رسالة خاصة إلى جماهير النادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير القلعة الحمراء.



وقال مانويل جوزيه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "أقول لجماهير الأهلي كملوا بنفس الحرارة الكروية والشغف للنادي".

وتابع المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي: "الجمهور دايما هو اللاعب رقم 12 في صفوف الأهلي".

وأضاف: "حاولت أتعلم العربي لكنه أصعب من البرتغالي، وخلقت جو أسري داخل فريق الأهلي وكان أحد أسباب فوزنا بـ21 لقب".

وأردف: "غيرت طريقة لعب الأهلي للفوز بالمباريات في إفريقيا وحققنا نتائج إيجابية".

واستطرد: "كنت سعيد بغناء الجماهير لي، أعمله إيه مانويل جوزيه".



واختتم مانويل جوزيه حديثه قائلًا: "مكنتش بقدر أمشي في الشارع بسبب حب جماهير الأهلي لي".