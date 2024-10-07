العالم اليوم - مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين في معركة على حدود لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أكتوبر 2024 05:19 صباحاً - قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخران بجروح خطيرة في معركة على الحدود اللبنانية، حسبما أعلن الجيش صباح الإثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرائد احتياط إيتاي أزولاي (25 سنة) سقط في معركة على الحدود اللبنانية، بينما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة.

وأضاف الجيش: "تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفى".

وتشن إسرائيل حملة عسكرية عنيفة في مناطق متفرقة من لبنان على ما تقول إنها أهداف تابعة لحزب الله، كما أعلنت قبل أيام عن بدء توغل بري محدود في مناطق حدودية.