إقبال جماهيري كبير على متاحف ومسارح وزارة الثقافة احتفالًا بانتصارات أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 07:28 صباحاً - شهدت متاحف ومسارح وزارة الثقافة إقبالًا جماهيريًا حاشدًا اليوم عقب قرار الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بفتحها مجانًا احتفالًا بالذكرى المجيدة لانتصارات أكتوبر.

وأكد الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن متاحف الوزارة القومية والفنية شهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور من مختلف الأعمار، حيث تم فتح أبواب متاحف محمود خليل ومصطفى كامل وراتب صديق ومحمود مختار ومحمد ناجي وطه حسين وأحمد شوقي والمنصورة القومي وبورسعيد ومركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية ومتحف الفنون الجميلة مجانًا أمام الجمهور.

وأضاف قانوش أن المتاحف نظمت سلسلة من الورش الفنية المخصصة للأطفال والنشء، حيث تم تعريفهم ببطولات الجيش المصري العظيم، كما قاموا برسم لوحات جدارية تعبر عن ذكرى العبور العظيم، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات تفاعلية للجمهور لتسليط الضوء على أهمية هذه المناسبة الوطنية.

من جانبه، أكد الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن السيرك القومي قد فتح أبوابه مجانًا وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدمت فرق الفنون الشعبية التابعة للبيت الفني عروضًا احتفالية مميزة بهذه المناسبة.

ويأتي هذا الإقبال الجماهيري الكبير على متاحف ومسارح وزارة الثقافة تعبيرًا عن الوعي الوطني لدى الشعب المصري بأهمية هذه المناسبة، كما يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في نشر الثقافة الفنية وتعزيز الهوية الوطنية.