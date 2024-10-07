انت الأن تتابع خبر نارين بيوتي تؤجل حفل زفافها تضامناً مع لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت صانعة المحتوى السورية نارين عمارة، المعروفة باسم "نارين بيوتي"، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتخاذها خطوة لافتة تضامناً مع لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي.



وفي تفاصيل الخبر، كشفت نارين بيوتي خلال لقاء تلفزيوني أنها قررت تأجيل حفل زفافها بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة في لبنان، مؤكدة أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة احتفالات.



وعن علاقتها بأسرتها، أوضحت نارين أن علاقتهم قوية و"متماسكة وحلوة"، مشيرة إلى تجمعهم في السويد بعيداً عن الأوضاع المتوترة في لبنان .