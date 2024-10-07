في ذكرى ميلادها.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ نعيمة عاكف

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف، التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1929، ورحلت عن عالمنا في 23 أبريل 1966، وتعبتر أحد أبرز نجوم الفن، حيث تركت الكثير من الأعمال الفنية الناجحة لها، طوال مشوارها الفني، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية لـ نعيمة عاكف.

معلومات عن نعيمة عاكف

نعيمة عاكف ولدت في 7 أكتوبر 1929 بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، قضت طفولتها وصباها في سيرك العائلة "سيرك عاكف"، وحين خسر والدها كل أمواله اضطرت إلى رهن السيرك.

انتقلت نعيمة عاكف إلى القاهرة، والتحقت بفرقة بديعة مصابني ومنها إلى ملهى الكيت كات، حيث قابلت عددا من المخرجين المصريين، وكانت بدايتها السينمائية في أواخر الأربعينات، وكان فيلم "ست البيت" باكورة أعمالها، وظهرت فيه بدور راقصة.

نعيمة عاكف

مشوار نعيمة عاكف الفني

وبدايتها في مجال السينما جاءت أواخر حقبة الأربعينات، ففي البداية كراقصة في فيلم “ست البيت”، إلا أن المشاركة الأولى لها كممثلة من خلال فيلم “العيش والملح”في عام 1949، وشهدت فترة الستينات أوج تألقها بالمشاركة في بطولة العديد من الأفلام حتى أواسط الستينات، منها: “فتاة السيرك، تمر حنة، أربع بنات وضابط، بياعة الجرايد”.

وشاركت "نعيمة" في عدد كبير من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها:من أجل حنفي، بياعة الجرايد، الحقيبة السوداء، خلخال حبيبي، أحبك ياحسن، تمر حنة، بحر الغرام، مدرسة البنات، أربع بنات وظابط، مليون جنيه، وغيرها من الأعمال.

وفاة نعيمة عاكف

توفيت نعيمة عاكف في 23 أبريل 1966 بعد رحلة مع مرض سرطان الأمعاء وأنهت مشوار سبعة عشر عامًا من الفن والتألق والإبداع.