تطويل الشعر مع وصفات الجدة بطة مفيش تساقط شعر تاني وديما شعر كثيف وناعم

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رياض - احمد صلاح - يعرف منذ القدم أن الشعر الطويل علامة من علامات الجمال ولهذا تبحث النساء باستمرار عن وصفات وطرق طبيعية وأمنة تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه، فمن المعروف أن كثرة استخدام المنتجات الكيميائية تسبب تلف الشعر على المدى البعيد كما أن اللجوء إلى مراكز التجميل يكلف مبالغ باهظة، وفي ضوء ذلك ننقل لكم من خلال هذا المقال أفضل وأسرع الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتطويل الشعر بشكل أمن في المنزل.

وصفة البيض والخل وزيت الخروع

تساعد هذه الوصفة على تحفيز نمو الشعر بشكل سريع وجعله ناعم وصحي ولامع،

ويتم استخدامها على النحو التالي:

بيضة.

ملعقة صغيرة خل.

ثلاث ملاعق كبيرة

طريقة الاستخدام

وصفة البصل والعسل

يعرف البصل بقدرته على زيادة طول الشعر أما العسل فهو يعمل على ترطيب الشعر بعمق، ويستخدمان معًا على النحو التالي:

طريقة الاستخدام

الزبادي والخردل

يعمل كلاً من الخردل والزبادي على تحفيز نمو الشعر وبشكل خاص الشر العادي والدهني، وتستخدم هذه الوصفة على النحو التالي:

طريقة الاستخدام

وصفة الثوم لتطويل وتكثيف الشعر

وصفة الثوم لتطويل وتكثيف الشعر تعتبر من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعزز صحة فروة الرأس وتحفز نمو الشعر، ويعد الثوم غني بالفيتامينات والمعادن مثل الكبريت والزنك وفيتامين C، التي تساهم في تحسين جودة الشعر، إليك طريقة إعداد واستخدام هذه الوصفة:

وصفة زيت الحية لتكثيف وتطويل الشعر

زيت الحية Snake Oil هو منتج طبيعي شهير في بعض الثقافات يستخدم لتغذية الشعر، تحسين صحته، وتعزيز نموه، إنه يساعد في تكثيف وتطويل الشعر بسبب احتوائه على مكونات مفيدة للشعر على الرغم من أن هناك آراء متباينة حول فعاليته، فإن بعض الأشخاص يجدون أن استخدامه كعلاج للشعر يساعد على تحسين ملمسه ونموه،

وصفة استخدام زيت الحية لتكثيف وتطويل الشعر:

زيت

زيت خروع.

نضع البيضة والخل

وزيت الخروع في وعاء ونخلط المكونات معًا جيدًا.

ندلك فروة الرأس بالخليط ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نغسل الشعر بماء بارد.

بصلة كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

نقوم بتقطيع البصلة ثم عصرها.

نستخرج عصير البصل ونوزعه على فروة الرأس بالكامل.

نستخدم العسل لتدليك فروة الرأس المدهونة بعصير البصل.

نترك الخليط على الشعر لمدة 30 ساعة.

نستخدم الماء والشامبو لشطف الشعر، وتكرر الوصفة يوميًا لمدة شهر.

ملعقة كبيرة خردل بودرة.

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة عسل.

كمية قليلة ماء فاتر.

نحضر

وعاء ونضع به الماء الفاتر ثم نضيف إليها بودرة الخردل ونقلب حتى تذوب تمامًا.

نضيف الزبادي والعسل والليمون إلى خليط الخردل ونعيد التقليب حتى تتجانس المكونات معًا.

نقسم الشعر إلى عدة أجزاء، ثم نبدأ في توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

نضع قبعة الاستحمام ثم نلف الرأس بمنشفة ونتركها لمدة نصف ساعة.

نستخدم الماء والشامبو لغسل الشعر ثم البلسم،

وتكرر الوصفة من مرة إلى اثنين بالأسبوع.

6-7 فصوص ثوم.

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند أو زيت الخروع.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

لتحضير الثوم نقشر فصوص الثوم ونطحنها جيدا لتحصل على معجون ناعم.

نسخن زيت الزيتون أو الزيت المختار على نار هادئة، ثم أضف معجون الثوم واتركه لمدة 5-10 دقائق مع التحريك المستمر. لا تترك الزيت يغلي.

بعد أن يبرد الزيت قليلا، يمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل لزيادة الترطيب.

دلكي الزيت على فروة الرأس بلطف باستخدام أطراف أصابعك، وتأكدي من توزيع الزيت جيدًا على جميع مناطق الفروة.

نقم بتدليك فروة رأسك لمدة 10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

ثم اتركي الزيت على شعرك لمدة ساعتين على الأقل، ويمكنك تركه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

قومي بغسل شعرك بالشامبو جيدا للتخلص من رائحة الثوم والزيوت.

ينصح باستخدام الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

قد تكون رائحة الثوم قوية،

لذا يمكنك استخدام شامبو معطر أو إضافة قطرات من الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر لتقليل الرائحة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الحية.

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بضع قطرات من زيت اللافندر أو إكليل الجبل لتحسين الرائحة وتحفيز فروة الرأس.

اخلطي

الحية مع

الزيوت الإضافية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون لتعزيز الفوائد.

إذا كنتي ترغبين في تحسين الرائحة، ضيفي بضع قطرات من زيت اللافندر أو إكليل الجبل.

قومي بتدفئة الخليط قليلا على نار هادئة أو في الميكروويف لبضع ثواني حتى يصبح دافئ وليس ساخن.

باستخدام أصابعك، دلكي فروة رأسك بلطف بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية.

ثم قومي بتوزيع الزيت على طول شعرك من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتغطية شعرك بقبعة استحمام أو منشفة ساخنة واتركي الزيت على الشعر لمدة تتراوح بين ساعة إلى 4 ساعات، أو يمكنك تركه طوال الليل للحصول على نتائج أفضل.

اغسلي شعركِ بالشامبو جيدا لإزالة الزيت، ثم استخدمي البلسم كالمعتاد.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

تعتمد النتائج على نوع الشعر ومدى استجابته للعناية.

ماسك الزبادي لتكثيف الشعر

ماسك الزبادي يعتبر مفيد لتكثيف الشعر وتحسين صحته نظرا لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات التي تغذي فروة الرأس والشعر،

إليك وصفة بسيطة لماسك الزبادي لتكثيف الشعر:

نصف كوب من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة عمل ماسك الزبادي

اخلطي الزبادي مع زيت الزيتون والعسل جيدا حتى تتجانس المكونات.

ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

دلكي فروة رأسك بلطف لمدة 5 دقائق لتعزيز تدفق الدم وتحفيز نمو الشعر.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 30-45 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدا بالماء الفاتر والشامبو.

يمكنك استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

الزبادي يساعد في ترطيب فروة الرأس وتنظيفها، مما يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه.

ماسك الموز لتطويل الشعر

ماسك الموز يعتبر من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تعزيز صحة الشعر والمساهمة في تطويله، يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات خصوصا فيتامين B6 وفيتامين C، والمعادن مثل البوتاسيوم التي تغذي فروة الرأس وتقوي الشعر، للحصول على أفضل النتائج يمكن استخدام هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا،

سنوضح لكم طريقة تحضير ماسك الموز لتطويل الشعر:

موزة ناضجة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

اهرسي الموزة جيدا حتى تصبح عجينة ناعمة.

ضيفي زيت الزيتون أو زيت جوز الهند والعسل إلى الموز المهروس واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام واتركي الماسك لمدة 30-45 دقيقة.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر ثم اغسليه بالشامبو كالمعتاد.

تلك الماسك يعمل على تغذية الشعر بعمق بفضل العناصر الغذائية الموجودة في الموز.

كما يعمل على ترطيب الشعر وزيادة نعومته ولمعانه.

ماسك زيت دهن النعام لتطويل وتكثيف الشعر

ماسك زيت دهن النعام يمكن أن يكون مفيداً لتطويل وتكثيف الشعر نظراً لفوائده الغذائية والمغذية لفروة الرأس والشعر يحتوي زيت دهن النعام على أحماض دهنية أساسية مثل الأوميغا 3 والأوميغا 6 والأوميغا 9، وهي تساعد في تغذية الشعر وتعزيز نموه،

إليك وصفة بسيطة لاستخدامه: