انت الأن تتابع خبر تكثيف الشعر بوصفات طبيعية سريعة المفعول وملئ الفراغات.. استمتعي بشعر كالشلال لتحوليه من قصير لطويل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتم البحث عن أفضل الطرق الصحية والفعالة التي تساعد على تكثيف الشعر والحصول على شعر صحي وقوي، حيث يوجد عدة وصفات طبيعية تساعد على تكثيف الشعر وتنعيمه والحد من التساقط بالإضافة إلى جعل الشعر أكثر نعومة ولمعان، لذا سوف نقوم بعرض أهم وأفضل أنواع الوصفات الطبيعية التي تعمل على تكثيف الشعر ومنع تساقطه والحصول على شعر رائع وجذاب تابعونا للتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وصفة البيض وزيت الزيتون لتكثيف الشعر

سيتم تناول جميع الخطوات والمكونات المستخدمة في عمل هذه الوصفة للحصول على شعر كثيف وناعم

وذلك على النحو التالي:

تقومي بخفق واحد بيضة ثم نضيف إليها ملعقتين من زيت الزيتون مع التقليب جيداً إلى أن تختلط جميع المكونات.

يتم وضع هذا الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس جيداً لكي يصل إلى الجذور ثم يترك لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم، يتم غسل الشعر بالماء والشامبو لإزالة بقايا الماسك ثم يفضل عمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لكي تحصلين على نتائج رائعة.

وصفة زيت الخروع لتكثيف الشعر

يعد زيت الخروع من الزيوت الطبيعية التي تساعد على تكثيف وتطويل الشعر لما يحتوي على العديد من المواد الفعالة التي تساعد على تحفيز نمو الشعر والحد من التساقط لذا سوف نتعرف

على طريقة استخدامه لتكثيف الشعر وذلك من خلال الآتي:

يتم استخدام ملعقتين من زيت الخروع ثم يوزع على جميع أجزاء الشعر بالكامل مع القيام بعمل مساج للشعر حتى تتشرب فروة الرأس كمية مناسبة من الزيت.

ثم قومي بتركه على الشعر لفترة حوالي ساعة كاملة.

بعد ذلك، يشطف الشعر جيداً بالماء والشامبو المناسب ثم يجفف ويمشط.

وإذا تم تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع الواحد سوف تلاحظين النتيجة على الفور.

ماسك البصل لتكثيف الشعر وتطويله

يعتبر ماسك البصل للشعر من الطرق التقليدية الشائعة التي تساعد في تعزيز نمو الشعر وتكثيفه يحتوي البصل على الكبريت، وهو معدن يعزز إنتاج الكولاجين ويساهم في تقوية بصيلات الشعر،

إليك طريقة تحضير واستخدام ماسك البصل لتكثيف وتطويل الشعر:

بصلتين متوسطتي الحجم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

بضع قطرات من زيت عطري مثل زيت اللافندر للتخلص من رائحة البصل.

طريقة عمل ماسك البصل لتكثيف الشعر

نقم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة واطحنه في الخلاط أو المبشرة.

ثم ضع البصل المهروس في قطعة قماش قطنية أو مصفاة واضغط لاستخراج العصير.

يمكنكم إضافة زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لزيادة الترطيب وتغذية الشعر.

كما يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت عطري للتخفيف من رائحة البصل.

نوزع عصير البصل على فروة الرأس باستخدام قطنة أو أصابعك، وتأكد من تدليك فروة الرأس بلطف لزيادة تدفق الدم وتحفيز البصيلات.

اتركي عصير البصل على فروة رأسك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك جيدا باستخدام شامبو لطيف للتخلص من رائحة البصل، قد تحتاج إلى غسل الشعر مرتين لضمان إزالة الرائحة تماما.

ماسك زيت جوز الهند لترطيب الشعر

ماسك زيت جوز الهند لترطيب الشعر من أفضل الخيارات الطبيعية للعناية بالشعر، زيت جوز الهند غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي تساعد في ترطيب الشعر وتغذيته بعمق،

إليك طريقة عمل ماسك زيت جوز الهند لترطيب الشعر:

2-3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند على حسب طول وكثافة شعرك، ومنشفة دافئة.

تسخين زيت جوز الهند قليلا حتى يصبح دافئ وليس ساخن ويمكن تسخينه باستخدام حمام مائي.

توزيع الزيت الدافئ على فروة الرأس وجذور الشعر، ثم قومي بتوزيعه على طول الشعر حتى الأطراف.

قومي بتدليك فروة الرأس بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية وضمان امتصاص الزيت بشكل أفضل.

لفي الشعر بمنشفة دافئة أو ارتدي قبعة استحمام واتركي الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة على الأقل، أو يمكنك تركه طوال الليل للحصول على ترطيب عميق.

اغسلي شعرك جيدا باستخدام شامبو خفيف للتخلص من بقايا الزيت، وكرري الغسل إذا لزم الأمر.

يساعد زيت جوز الهند في الاحتفاظ بالرطوبة داخل الشعر، مما يجعله ناعم ولامع.

كما أن يحتوي على الأحماض الدهنية التي تقوي بصيلات الشعر وتقلل من تكسره.

يمكن أن يساعد في تقليل قشرة فروة الرأس بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

يمكنك استخدام هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الموز لتكثيف الشعر وتطويله

قناع الموز يعد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تكثيف الشعر وتحفيز نموه، إليك طريقة تحضير ماسك الموز لتكثيف وتطويل الشعر:

موزة ناضجة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام