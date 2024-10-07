نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا.. شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا ضخما في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلا غنائيا ضخما، والتي من المقرر إقامتها قريبا، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأت الشركة المنظمة للحفل، Moments Events، حملة الترويج عن الحفلة، ونشرت مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، معلنة عن إحيائها حفلًا ضخمًا يُعتبر الأكبر في دبي، وستكشف عن باقي تفاصيل الحفل خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب مجموعة من أغانيها المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: “آه يا ليل، الوتر الحساس، علي بالي، كلي ملكك، كلام عينية، كدابين، حبه جنة، جرح تاني".

أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب

الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب أغنية عسل حياتي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع النابلسي، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وتقول كلمات الأغنية كالتالي:

"الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها وسيبت نفسي ليك وليها الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها وسيبت نفسي ليك وليها مريت معاك بكل شيء عانيت.. بيك اعتنيت حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر سافرت وياك للقمر يا قمر مريت معاك بكل شيء عانيت.. بيك اعتنيت حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر سافرت وياك للقمر يا قمر أنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى لحد آخر لحظة ولآخر نفس اتنفسه في حضنك وتبقى أنت الونس وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل يا عسل حياتي كلها وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى لحد آخر لحظة ولآخر نفس اتنفسه في حضنك وتبقى أنت الونس وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل يا عسل حياتي كلها رغم المشاكل والمصاعب والمتاعب والظروف أنت الجميل في كل حالة واستحالة العين تشوف زيك ولا أتخيل حياتي وأنت مش فيها ده أنا بحس أنك حتة مني بحس أن أنت أنا وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى لحد آخر لحظة ولآخر نفس اتنفسه في حضنك وتبقى أنت الونس وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل يا عسل حياتي كلها".