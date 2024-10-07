نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يروج لأحدث حفلاته الغنائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



روج الفنان تامر حسني عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر ان تقام بالإسكندرية، حيث حرص " تامر" على مشاركة جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام"، وأوافق البوستر تعليقا قال فيه:" ‎حبايب قلبي طلاب ثانويه عامه إسكندريه جيل بيتخرج و بيتكرم و جيل جديد طالع ،فخور بإختياركم ليا عشان أشارككم لحظة تخرجكم إن شاء الله يوم ١٨ أكتوبر في إسكندريه في انطونيادس و أنا عارف لحظة التخرج دي في حياتكم مهمه قد إيه ،،هي بداية مرحله جديده من العلم و الحياه":



وأضاف:"ربنا يحفظكم و ينصركم و تبقوا جيل ناجح مثقف مشرف مصر كلها و تشرفوا أهاليكم اللي تعبوا فيكم طول عمرهم ناجحين و قدها و قدود طول العمر يارب و شكراً جداً جداً جداً على كلامكم الجميل في حقي كل الحب و التقدير لشعب اسكندريه الطيب الجدع :"

تعليقات الجمهور على منشور تامر حسني

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على اعجاب الجمهور، وكانت من بين ابرز التعليقات الف مبروك بالتوفيق والنجاح الدائم،اكيد هيكون الحفل عالمي،وغيرها من التعليقات.

آخر اعمال تامر حسني

والجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر حسني، السينمائية هو فيلم تاج، الذي تم عرضه خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وحقق نجاحا كبيرا بيت الجمهور، ودارت أحداث الفيلم حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما



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