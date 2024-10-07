مانويل جوزيه: حطيت قواعد في الأهلي.. وأجبرت اللاعبين على أن يكونوا محترفين

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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فترة قيادته الفنية للمارد الأحمر، وطريقة تعامله مع اللاعبين.

وقال مانويل جوزيه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "قبل ما أجي الأهلي كان كل واحد بيعمل اللي على مزاجه ولما جيت حطيت قواعد".

وتابع: "أجبرت لاعبي الأهلي أن يكونوا محترفين ويفكروا في الفريق وليس الأمور الفردية".



وشدد: "من كان يخطئ في الأهلي كان يتم عقابه وكان في 4 أو 5 لاعبين مكانش علاقتي بيهم كويسة".



وأردف: "كنت أتعامل مع كوكبة من النجوم في الأهلي وقبل حضوري كانت اللاعيبة بتفكر في نفسها قبل الفريق".



وأكمل: "قولت للاعيبة الأهلي الفريق فوق أي لاعب وحتى المدرب نفسه ".



وأضاف: "قولت للاعيبة الأهلي الجماعية هي اللي هتخلينا نكسب الألقاب والبطولات".



واستطرد: "الزمالك كان يملك لاعبين ممتازين خلال فترة وجودي كمدرب للأهلي".

واختتم مانويل جوزيه حديثه قائلًا: "خلقت طريقة لعب (3-4-3) سواء على أرضنا أو الخارج لتحقيق الانتصارات".