نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يحتوي حزن يحيى عطية الله ويحثه على التركيز في السوبر المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل احتواء مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي حالة الحزن التي مر بها يحي عطية الله الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، بعد تفاعل الجماهير على صوره في مران الأمس.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر تحدث مع يحي عطية الله وطالبه بعدم التفكير فيما مضى والتركيز على بطولة السوبر المحلي".

وأختتم:" لاعبو الأهلي أكدوا ليحي عطية الله أن هذا طبيعي بعد خسارة السوبر الافريقي وأن جماهير الأهلي لا تهاجم شخصه ولكن هناك حزن بسبب خسارة البطولة فقط وعليه التركيز في السوبر المحلي لمصالحتهم وتحقيق اللقب".