نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد سليمان يتحدث عن انضمامه للأهلي وتجاربه السابقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف وليد سليمان، مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي، عن كواليس انضمامه للنادي وعلاقته بأسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة.

خلال حديثه في برنامج على قناة الأهلي، عبّر سليمان عن حبه لجماهير النادي، قائلًا: "جمهور الأهلي يمثل لي الكثير، وقد ارتبطت بهم قبل أن أنضم للنادي.

وأكمل:" بكيت في مباراة فريقي السابق إنبي

أمام الأهلي عندما هتفت الجماهير باسمي، وأنا أهلاوي منذ الصغر".

وأشار وليد إلى مسيرته في عالم كرة القدم، حيث قال: "انضممت للأهلي بعد اجتياز الاختبارات، ثم عدت من إنبي. كانت كل خطوة في مسيرتي تهدف للانتقال للأهلي، بدأت في بني مزار، ثم انتقلت إلى حرس الحدود وتم تصعيدي للفريق الأول، وكانت الأمور صعبة، لكن إصراري كان قويًا".

أوضح سليمان أنه تعرض لعدة تجارب، منها فترة مع الجونة التي شهدت مفاوضات مع الإسماعيلي، حيث هرب منه إلى سيارة لمفاوضات، ولكن عندما عرض عليه حسام البدري الانضمام للأهلي، لم تتم الصفقة في البداية، مما جعله يعود لبتروجيت.

كما أشار إلى شعوره بالتحدي عند انضمامه للأهلي، حيث أكد: "عندما جئت إلى الأهلي، كنت أدرك أنني بحاجة للعمل بجد. المدرب مانويل جوزيه قال لي إن لدي رصيدًا صفريًا هنا، وهذا دفعني للتدريب بجدية لتغيير أسلوب لعبي وكسب مكانتي في الفريق".

واختتم وليد سليمان حديثه بتأكيده على أهمية التعلم من تجارب اللاعبين الكبار، قائلًا: "تعلمت أن لا أستسلم، وإذا خسرت، لا يجب أن أظهر ذلك، بل أركز على الفوز في المباراة التالية".