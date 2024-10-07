نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطاقم التحكيمي ينفي ادعاءات عاطف حسين في واقعة جوميز خلال مباراة الزمالك والمصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مباراة الزمالك والمصري موقف مثير للجدل بين عاطف حسين أحد أفراد الطاقم التحكيمي وجوميز المدير الفني للزمالك.



وتواصل برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، مع الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك والمصري بقيادة أحمد الغندور، للرد على ما ذكره عاطف حسين في تقريره.

وذكر عاطف حسين في تقريره أنه قال لحكم المباراة في السماعة أن جوميز دفعه في صدره قائلًا:"يا غندور تعالى جوميز خبطني في صدري".

ورد الطاقم التحكيمي، بأن كلام عاطف حسين لم يحدث بدليل أنه تحدث مع الغندور عقب المباراة وقال له:"جوميز دفعني في صدري".

ورد عليه الغندور:"ليه ما بلغتنيش وقتها"، وكان رد الحكم عاطف حسين:"عشان الأجواء كانت مشحونة والماتش مولع".

الطاقم التحكيمي للمباراة، ذكر لـ ستاد المحور أن الغندور قال لعاطف حسين "هكتب تفاصيل الواقعة في التقرير"، والكلام ده كان أمام مصطفى عيسى مراقب المباراة".

الطاقم التحكيمي يطالب من خلال ستاد المحور لجنة الحكام، بمراجعة تسجيلات غرفة تقنية الفيديو للتأكيد أن كلام عاطف حسين غير صحيح.