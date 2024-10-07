نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح الله: الزمالك استحق السوبر ومن لا يرى دور شيكابالا "نظره ضعيف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال محمود فتح الله نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض استحق السوبر الأفريقي عن جدارة واستحقاق وكان هناك حالة تركيز كبيرة من اللاعبين داخل الملعب.



وأشار فتح الله في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك أن شيكابالا يبذل مجهود كبير مع اللاعبين ومن لا يرى دور شيكابالا نظره ضعيف.



وشدد فتح الله على أن شيكابالا هو من ينقل روح الانتصار للاعبين وخاصة الصفقات الجديدة ويقوم بدور القائد.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.