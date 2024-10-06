انت الأن تتابع خبر «غيري يومك تماما»..حطي مسامير القرنفل بهذه الطريقة علي هذه المنطقة وهتشوف الفرق خلال دقائق!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القرنفل هو نبات ينمو في ظروف قاسية مستمد من شجرة السيزي جيوم ويشتهر بفوائده العديدة حيث يعتبر مكون أساسي في بعض الخلطات الهامة ويتميز بمذاقه اللذيذ ورائحته النفاذة مما يجعله يدخل في تركيب بعض العطور والبخور.

كيف يمكن استعمال القرنفل

يمكنك الاستفادة من القرنفل بشكل يومي عن طريق إضافة عود من القرنفل إلى كوب من الحليب أو فنجان قهوة أو كوب من الشاي.

إذا كان لديك مسحوق القرنفل فمن الأفضل استخدامه بسرعة حتى لا يفقد قيمته ويفضل استخدام عيدان القرنفل بدلاً من المسحوق.

يمكنك إضافة نصف ملعقة من زيت القرنفل إلى كوب من اللبن ويمكنك إضافة قليل من القرفة المطحونة.

يمكن استخدام زيت القرنفل على الأعضاء التناسلية لتعزيز الانتصاب وتقليل سرعة القذف يوصى بتفادي استخدام زيت القرنفل في حال كنت تعاني من حساسية قوية.

يجب مزج زيت القرنفل مع أي زيت تفضله قبل استخدامه على الأعضاء التناسلية لتجنب حدوث حساسية.

فوائد مضغ القرنفل قبل النوم

يساهم في النوم بسرعة ويقلل من التوتر والقلق الذي قد يظهر قبل النوم.

فوائد القرنفل المغلي

يحتوي على مواد مضادة للميكروبات تمنع نمو الكائنات الدقيقة والبكتيريا التي تسبب الإسهال والألم وقد تؤدي التشنجات الناتجة عنها إلى الوفاة.

فوائد القرنفل لصحة الأسنان