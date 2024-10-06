انت الأن تتابع خبر "وصفة هنا الزاهد السحرية".. طريقة عمل صابونة لبان الدكر لشد الوجه وإزالة التجاعيد نهائياً من اول استعمال.. معجزة بمعنى الكلمة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الاهتمام بالعناية بالبشرة يُعتبر جزءًا أساسيًا من روتين الجمال اليومي، ومن أكثر القضايا التي تشغل النساء والرجال على حد سواء هي مشكلة التجاعيد وترهل البشرة ومن بين الحلول الطبيعية الفعّالة لهذه المشكلة هي صابونة لبان الدكر، التي تعمل على شد الوجه وتقليل ظهور التجاعيد بشكل طبيعي.

ما هو لبان الدكر؟

لبان الدكر هو صمغ طبيعي يتم استخراجه من شجرة اللبان، ويُستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي والعلاجات الطبيعية ويتميز لبان الدكر بخصائصه العلاجية، حيث يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في تجديد الخلايا وتعزيز مرونة الجلد.

فوائد لبان الدكر للبشرة

قبل التعرف على طريقة تحضير الصابونة، من المهم فهم فوائد لبان الدكر للبشرة وكيف يساعد في شد الوجه وإزالة التجاعيد:

شد البشرة: يحتوي لبان الدكر على مركبات تساعد في تحسين مرونة الجلد وشد البشرة.

يساعد لبان الدكر في تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

لبان الدكر يحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجلد، وهو ما يساعد على تجديد البشرة وجعلها تبدو أكثر امتلاءً وحيوية.

يتمتع لبان الدكر بخصائص مضادة للالتهاب

طريقة عمل صابونة لبان الدكر في المنزل

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق لبان الدكر.

100 غرام من صابون الجليسرين (أو صابون طبيعي بدون رائحة).

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (لترطيب البشرة).

10 قطرات من زيت اللبان العطري (اختياري).

نصف كوب ماء.

الطريقة: