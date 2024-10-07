نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجي الحلواني: نصر أكتوبر أعاد للأمة العربية العزة والكرامة.. وكان هناك احتفال خاص في منزل حمادة إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قالت الدكتورة ماجي الحلواني عميدة كلية الإعلام السابقة وزوجة الراحل حمادة إمام نجم الزمالك السابق إلى أن نصر أكتوبر كتب تاريخ جديد للأمة العربية وأعاد لها العزة والكرامة



وأشارت الحلواني في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك أن ذكرى نصر أكتوبر كان لها طقوس خاصة في منزلها وكان الراحل حمادة إمام يحكي لها ولأبنائه حازم وأشرف عن عظمة نصر أكتوبر والبطولات التي قام بها أبطال القوات المسلحة



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.