انت الأن تتابع خبر اعترافات ابنة التيك توكر وحش الكون خلال التحقيقات كشفت تفاصيل صادمة بشأن رفع المشاهدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضية التيك توكر وحش الكون التي حملت رقم 1437 لسنة 2024 حيث تتضمن تفاصيل اتهامها بالتحريض على الرذيلة والفجور والفسق واستغلال ابنتيها القصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التربح المادي وزيادة المتابعين التحقيقات كشفت أن وحش الكون كانت تقوم بتصوير محتويات غير لائقة وتنشرها عبر منصاتها بهدف جذب المتابعين وزيادة التفاعل معها كما تبين أنها كانت تستغل ابنتيها القصر في تلك الفيديوهات مما أثار استياء واسع لدى المتابعين والسلطات.

اعترافات ابنة التيك توكر وحش الكون خلال التحقيقات

في التحقيقات مع وحش الكون وبناتها، قالت ف. أ ابنة المتهمة إنها تبلغ من العمر 16 سنة وتعيش هي وأختها وجدها والد أمها وأضافت أن والدها منفصل عن والدتها منذ حوالي 3 سنوات وأن الانفصال لم يكن طلاقا ولكن والدتها غضبت من والدها وتركته لأنه كان صعبا ولا ينفق على البيت وذهبت مع والدتها وأختها إلى بيت الجد في الإسكندرية لأنهم كانوا يعيشون في محافظة البحيرة وأكدت أن والدها لم يسأل عنهم منذ الانفصال ولا يتواصل معهم وأن والدتها رفعت دعوى خلع وكسبتها.

كسب المال من الإنترنت

وأضافت أن حياتهم كانت صعبة لأن والدها لم يكن ينفق عليهم ووالدتها لا تعمل ولا تحمل مؤهلا تعليميا عاليا والجد كبير في السن ويعمل في مسح السيارات في الشارع ويكسب 50 جنيهًا في اليوم وأوضحت أن هذه الفلوس لم تكن تكفيهم ولم يستطيعوا شراء أي شيء مما يحتاجونه.

وأشارت إلى أنهم فكروا في كسب المال من الإنترنت وبعد البحث على تيك توك شاهدت فيديوهات تشرح كيفية الربح من البث المباشر وقالت لوالدتها إنهم يمكن أن يكسبوا المال من خلال التطبيق لتحسين حياتهم وبدأوا بالفعل في تجربة البث المباشر على قناة اسمها برنسيسة اسكندرية التي تم غلقها وبعدها أنشأوا قناة جديدة باسم وحش الكون.

ظهورهم الثلاثة الأم والبنتين في الفيديو