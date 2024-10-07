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حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 8-10-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: إذا واجهتك مواقف متصلبة في العمل فحاول السيطرة على انفعالاتك، لكن ذلك لن يدوم طويلاً لأنّ الأسباب الموجبة تزول قريباً.

عاطفياً: حذار الارتباك وجهز نفسك للمواجهة ولبعض الانفعالات والتغييرات، تهتم ببعض القضايا العاطفية وتناقش وضعاً دقيقاً وتشدك التفاصيل.

صحياً: تتمتع بصحة جيدة وتتناول وجباتك بانتظام تنفيذاً لتعليمات طبيب التغذية، ربما تحتاج إلى مزيد من ممارسة الرياضة وهو ما ترتب له خلال أيام.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق ولا بالمجازفة بتغيير وظيفة أو وضع معيّن، مناعتك ضعيفة وأنتَ هشّ في وجه الهجمات فابتعد عنها.

عاطفياً: أنت ندعو الى التنبيه والتحذير من الاستخفاف والاستهتار بأي إشارة، ففي الأجواء ضغوط كبيرة تجعلك تواجه بعض الصعوبات العاطفية والعائلية.

صحياً: لا تتبع الأنظمة الغذائية غير المتخصصة والمستندة إلى أبحاث علمية، حتى لا تأتيك بنتيجة عكسية، عليك زيارة الطبيب قبل اتباع أي نظام حمية جديد.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: تتحدى من يشكك فيك وتذهب بعيداً في إنجازاتك، تتجسد أحلامك يا عزيزي، وتنتقل إلى مرحلة أخرى من مهماتك.

عاطفياً: حذار إثارة النزاعات وشن الحرب وحيداً من دون الرجوع إلى القادرين على حمايتك ومؤازرتك، تعاون مع المحيط واحفظ التوازن.

صحياً: أنت شخص لا يستطيع الاهتمام بالنظام الغذائي، ولكنك في هذه الفترة المستمرة من العمل الشاق تحتاج إلى الاهتمام لئلا تصاب بالأمراض.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: تشعر بالغضب لحصول التباس أو انفعال شديد، ولا تسمح لأحد التأثير فيك سلباً، باستطاعتك تجاوز الخلافات والترفّع عن الصغائر للوصول إلى حلول مرضية.

عاطفياً: ما عليك سوى درس الفرص قبل اتخاذ أي قرار، تحقق مبتغاك وتبدأ بجديد أو تغير اتجاهاتك كلياً، مستجيباً لنداء القلب.

صحياً: تهتم بصحتك جيداً وتحرص على ارتداء الملابس المناسبة لتجنب نزلات البرد، لكن حاول أن تذهب لممارسة الرياضة في أحد الأندية الرياضية مرة أخرى.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين، ومن المستحسن الاستفادة منهما، أصغِ إلى وجهات النظر المختلفة وانظر إلى الناحية الأخرى من الصورة.

عاطفياً: فكر مرتين قبل التلفظ بكلمات قد تندم عليها ولئلا تخسر معركتك مع الشريك، وحافظ على طاقتك لنفسك ولمن تحب.

صحياً: تكون بحالة ممتازة، وتشعر بحاجة إلى إظهار طاقاتك وإعطاء أفضل ما عندك لتبرهن للجميع أنك لا تعاني شيئاً على الصعيد الصحي.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: تبحث أمراً مالياً وتركز على بعض الاستثمارات والأرباح وتقيم حسابات جدية وتعقد اجتماعات لبحث أمر طارئ.

عاطفياً: تخوض مغامرة حب جيدة ولكن الفلك يحذرك من تشنج ومن إرباكات ومن التعرض لبعض الإغراءات الكاذبة.

صحياً: اضطرابات في دقات القلب وارتفاع في الضغط، سببهما الإرهاق بسبب العمل ساعات طويلة وقلة النوم.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً:.تعود الحظوظ لتطرق بابك وتعطيك المبادرة للتصرف كي تختار وتسوي وتحلحل وتطور الامور الصعبة.

عاطفياً: أحد مواليد برج الثور يكون صديقاً جيداً لك، ويكون ذا تأثير فعال في حياتك العاطفية وخصوصاً أنه يتفهم رغباتك ومشاعرك ويساعدك على كل المستويات.

صحياً: عليك أن تسترد قوتك وعافيتك، فأنت لا تزال تواجه بعض الصعوبات لكن باستطاعتك التغلب عليها بالتخطيط المسبق.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: يزعجك أشخاص لا يلتزمون بوعودهم، إحذر الخلافات والتحدّيات، وحافظ على سرّيّة عملك ولا تبح بكلمة، إياك والمواجهات.

عاطفياً: الانشغالات الكثيرة وضيق الوقت يمنعانك من تنفيذ رغبة ما، لا تكن قليل الصبر ولا تتفوه بكلام تعرف أنك قد تندم عليها لاحقاً.

صحياً: وضعك الصحي جيد وتتبع في حياتك نظاماً متوازناً يؤمن لك استقراراً صحياً أنت بحاجة إليه لمواجهة الضغوط المهنية.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: الأحداث المشجعة تدفعك إلى الأمام وتنسيك الماضي، بانتظارك حدث جميل ووعود وأخبار طيبة.

عاطفياً: ترتفع المعنويات وترغب في اتخاذ قرار حاسم، وتبدو متحمساً لادخال شيء جديد على حياتك العاطفية.

صحياً: تميل إلى الإكثار من المنبهات وتعرض نفسك لمزيد من العصبية، عليك أن تتمتع بالأجواء الإيجابية حولك وحاول الاهتمام بصحتك أكثر.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: تجنب اتخاذ القرارات المصيرية أو الحاسمة لأن هذا اليوم فارغ من النتائج كلياً، واحذرك من المشاكل والاختلافات في الآراء ومن المنافسين الأقوياء.

عاطفياً: تعيش لحظات سعيدة وتفيدك اللقاءات وإعادة العلاقة إلى مجراها الطبيعي، قد تقوم بسفر وتحتاج إلى بيئة جديدة أو محيط ينعشك.

صحياً: لا تعاند ولا تفكر إطلاقاً في عدم تناول الأدوية التي وصفها لك الطبيب، فمن دونها لن يتحسن وصعك الصحي.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: يرافقك الحظ فتطل على يوم مهم جدا وواعد فتطلق مشاريع ناجحة ومثمرة فتتوضح الصورة ويقوى الحظ ليخدم مصالحك

عاطفياً: تقضي يوماً لا ينتسى مع خفقان وحماسة وعشق تصبو دائماً إليه، أما إذا كنت عازباً فلا بد من أن تشعر بجو من الحماسة.

صحياً: أمور كثيرة تلعب ضدك وتجد نفسك معرضاً للمشاكل من عدة جهات، فتصاب بنوع من العصبية وبعدم القدرة على ضبط النفس.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: أترك قلبك وعينك مفتوحين على الاحتمالات، وحاول أن تدرس أوضاعك بعمق وأن تفهم أسباب بعض التحفظ أو البعاد.

عاطفيا:ً يكون هذا اليوم مدخلاً إلى توضيح الرؤية وتثبيت الاستقرار، ويشير إلى سيناريوهات عديدة، منها عودة اللقاء والتواصل والاجتماع أو توطيد الأواصر.

صحياً: تشعر بإرهاق جسدي، لكن إذا أصبت بأي عارض صحي فلا تهتم، أنت قوي البنية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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