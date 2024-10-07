حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 8-10-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: إذا واجهتك مواقف متصلبة في العمل فحاول السيطرة على انفعالاتك، لكن ذلك لن يدوم طويلاً لأنّ الأسباب الموجبة تزول قريباً.

عاطفياً: حذار الارتباك وجهز نفسك للمواجهة ولبعض الانفعالات والتغييرات، تهتم ببعض القضايا العاطفية وتناقش وضعاً دقيقاً وتشدك التفاصيل.

صحياً: تتمتع بصحة جيدة وتتناول وجباتك بانتظام تنفيذاً لتعليمات طبيب التغذية، ربما تحتاج إلى مزيد من ممارسة الرياضة وهو ما ترتب له خلال أيام.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق ولا بالمجازفة بتغيير وظيفة أو وضع معيّن، مناعتك ضعيفة وأنتَ هشّ في وجه الهجمات فابتعد عنها.

عاطفياً: أنت ندعو الى التنبيه والتحذير من الاستخفاف والاستهتار بأي إشارة، ففي الأجواء ضغوط كبيرة تجعلك تواجه بعض الصعوبات العاطفية والعائلية.

صحياً: لا تتبع الأنظمة الغذائية غير المتخصصة والمستندة إلى أبحاث علمية، حتى لا تأتيك بنتيجة عكسية، عليك زيارة الطبيب قبل اتباع أي نظام حمية جديد.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: تتحدى من يشكك فيك وتذهب بعيداً في إنجازاتك، تتجسد أحلامك يا عزيزي، وتنتقل إلى مرحلة أخرى من مهماتك.

عاطفياً: حذار إثارة النزاعات وشن الحرب وحيداً من دون الرجوع إلى القادرين على حمايتك ومؤازرتك، تعاون مع المحيط واحفظ التوازن.

صحياً: أنت شخص لا يستطيع الاهتمام بالنظام الغذائي، ولكنك في هذه الفترة المستمرة من العمل الشاق تحتاج إلى الاهتمام لئلا تصاب بالأمراض.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: تشعر بالغضب لحصول التباس أو انفعال شديد، ولا تسمح لأحد التأثير فيك سلباً، باستطاعتك تجاوز الخلافات والترفّع عن الصغائر للوصول إلى حلول مرضية.

عاطفياً: ما عليك سوى درس الفرص قبل اتخاذ أي قرار، تحقق مبتغاك وتبدأ بجديد أو تغير اتجاهاتك كلياً، مستجيباً لنداء القلب.

صحياً: تهتم بصحتك جيداً وتحرص على ارتداء الملابس المناسبة لتجنب نزلات البرد، لكن حاول أن تذهب لممارسة الرياضة في أحد الأندية الرياضية مرة أخرى.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين، ومن المستحسن الاستفادة منهما، أصغِ إلى وجهات النظر المختلفة وانظر إلى الناحية الأخرى من الصورة.

عاطفياً: فكر مرتين قبل التلفظ بكلمات قد تندم عليها ولئلا تخسر معركتك مع الشريك، وحافظ على طاقتك لنفسك ولمن تحب.

صحياً: تكون بحالة ممتازة، وتشعر بحاجة إلى إظهار طاقاتك وإعطاء أفضل ما عندك لتبرهن للجميع أنك لا تعاني شيئاً على الصعيد الصحي.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: تبحث أمراً مالياً وتركز على بعض الاستثمارات والأرباح وتقيم حسابات جدية وتعقد اجتماعات لبحث أمر طارئ.

عاطفياً: تخوض مغامرة حب جيدة ولكن الفلك يحذرك من تشنج ومن إرباكات ومن التعرض لبعض الإغراءات الكاذبة.

صحياً: اضطرابات في دقات القلب وارتفاع في الضغط، سببهما الإرهاق بسبب العمل ساعات طويلة وقلة النوم.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً:.تعود الحظوظ لتطرق بابك وتعطيك المبادرة للتصرف كي تختار وتسوي وتحلحل وتطور الامور الصعبة.

عاطفياً: أحد مواليد برج الثور يكون صديقاً جيداً لك، ويكون ذا تأثير فعال في حياتك العاطفية وخصوصاً أنه يتفهم رغباتك ومشاعرك ويساعدك على كل المستويات.

صحياً: عليك أن تسترد قوتك وعافيتك، فأنت لا تزال تواجه بعض الصعوبات لكن باستطاعتك التغلب عليها بالتخطيط المسبق.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: يزعجك أشخاص لا يلتزمون بوعودهم، إحذر الخلافات والتحدّيات، وحافظ على سرّيّة عملك ولا تبح بكلمة، إياك والمواجهات.

عاطفياً: الانشغالات الكثيرة وضيق الوقت يمنعانك من تنفيذ رغبة ما، لا تكن قليل الصبر ولا تتفوه بكلام تعرف أنك قد تندم عليها لاحقاً.

صحياً: وضعك الصحي جيد وتتبع في حياتك نظاماً متوازناً يؤمن لك استقراراً صحياً أنت بحاجة إليه لمواجهة الضغوط المهنية.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: الأحداث المشجعة تدفعك إلى الأمام وتنسيك الماضي، بانتظارك حدث جميل ووعود وأخبار طيبة.

عاطفياً: ترتفع المعنويات وترغب في اتخاذ قرار حاسم، وتبدو متحمساً لادخال شيء جديد على حياتك العاطفية.

صحياً: تميل إلى الإكثار من المنبهات وتعرض نفسك لمزيد من العصبية، عليك أن تتمتع بالأجواء الإيجابية حولك وحاول الاهتمام بصحتك أكثر.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: تجنب اتخاذ القرارات المصيرية أو الحاسمة لأن هذا اليوم فارغ من النتائج كلياً، واحذرك من المشاكل والاختلافات في الآراء ومن المنافسين الأقوياء.

عاطفياً: تعيش لحظات سعيدة وتفيدك اللقاءات وإعادة العلاقة إلى مجراها الطبيعي، قد تقوم بسفر وتحتاج إلى بيئة جديدة أو محيط ينعشك.

صحياً: لا تعاند ولا تفكر إطلاقاً في عدم تناول الأدوية التي وصفها لك الطبيب، فمن دونها لن يتحسن وصعك الصحي.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: يرافقك الحظ فتطل على يوم مهم جدا وواعد فتطلق مشاريع ناجحة ومثمرة فتتوضح الصورة ويقوى الحظ ليخدم مصالحك

عاطفياً: تقضي يوماً لا ينتسى مع خفقان وحماسة وعشق تصبو دائماً إليه، أما إذا كنت عازباً فلا بد من أن تشعر بجو من الحماسة.

صحياً: أمور كثيرة تلعب ضدك وتجد نفسك معرضاً للمشاكل من عدة جهات، فتصاب بنوع من العصبية وبعدم القدرة على ضبط النفس.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 8-10-2024

مهنياً: أترك قلبك وعينك مفتوحين على الاحتمالات، وحاول أن تدرس أوضاعك بعمق وأن تفهم أسباب بعض التحفظ أو البعاد.

عاطفيا:ً يكون هذا اليوم مدخلاً إلى توضيح الرؤية وتثبيت الاستقرار، ويشير إلى سيناريوهات عديدة، منها عودة اللقاء والتواصل والاجتماع أو توطيد الأواصر.

صحياً: تشعر بإرهاق جسدي، لكن إذا أصبت بأي عارض صحي فلا تهتم، أنت قوي البنية.