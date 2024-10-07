انت الأن تتابع خبر انخفاض أسعار النفط عالميا الاثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قلصت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن سجلت الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها في أكثر من عام.

ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتًا لتصل إلى 77.62 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتًا، أو 0.5 بالمئة لتصل إلى 74.03 دولار للبرميل.

وارتفع برنت الأسبوع الماضي لأكثر من 8 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ كانون الثاني 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ آذار 2023.