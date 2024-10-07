العالم اليوم - الصين.. من العملات المشفرة إلى سوق الأسهم

انتم الان تتابعون خبر الصين.. من العملات المشفرة إلى سوق الأسهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - يشير أحد أفضل المقاييس لمراقبة الطلب على العملات المشفرة إلى أن بعض المستثمرين الصينيين يبتعدون عن الأصول الرقمية ويعودون إلى سوق الأسهم المتصاعدة في البلاد.

وبينما قامت الصين بحظر تداول العملات المشفرة في 2021، إلا أنه العديد من المقيمين في البلاد استمروا في استخدام الحسابات والبورصات الخارجية لشراء وبيع العملات الرقمية، ويعود ذلك جزئياً لتجنب ضوابط رأس المال ونقل الأصول إلى الخارج.

وذكرت محللة أسوق لوكالة بلومبرغ أن عملة USDT المستقرة من Tether تعتبر العملة المشفرة الأكثر استخداماً في العالم، وتتداول بخصم في بعض الأحيان بالنسبة للدولار منذ نهاية سبتمبر. وتزامن ظهور الخصم مع سلسلة من التدابير التيسيرية التي اتخذها البنك المركزي الصيني بهدف وقف تدهور التوقعات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسهم.

العملات المستقرة هي عملات مشفرة ترتبط قيمتها عادة بنسبة 1 إلى 1 بأصول مثل الدولار. ويتم استخدامها لإجراء المعاملات كملاذ من الأسعار المتقلبة غالباً والتي نراها في رموز مثل بتكوين.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة Hashkey للعملات المشفرة في تصريحاته لوكالة بلومبرغ، إنه "إذا كان المتداولون يسارعون إلى التبادل مرة أخرى بالعملة الورقية، فيمكن الاستدلال على أنهم يشترون الأسهم الصينية بدافع الذعر".

في حين من الصعب قياس مقدار ضغط بيع USDT على البورصات من المستثمرين الصينيين، إلا أن منصات أخرى تقدم صورة أكثر وضوحاً. تظهر السوق التي تقدمها Binance أن تجار اليوان الصينيين يقدمون أسعاراً خارج البورصة في نطاق 6.78-6.98 لكل يوان مقابل USDT، بينما يتم تداول اليوان في الخارج عند 7.07 لكل دولار في سوق العملات التقليدية.

تشير تقديرات شركة التحليلات blockchain Chainalysis إلى أن وسطاء خارج البورصة في الصين يجتذبون تدفقات "غير مسبوقة" هذا العام، وهي علامة على الطلب القوي من المستثمرين الصينيين على العملات المشفرة على الرغم من الحظر المستمر.