شروط الزمالك لضم الإنجليزي أوفي إيجاريا

انت الأن تتابع خبر شروط الزمالك لضم الإنجليزي أوفي إيجارياوالأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي خالد الغندور عن شروط مجلس إدارة نادي الزمالك قبل ضم الإنجليزي أوفي إيجاريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور على قناة المحور:
- بأن البرتغالي جوزيه جوميز طلب التعاقد مع الإنجليزي أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق، ولكن المجلس الأبيض تحفظ على هذا الانتقال.
وتابع خالد الغندور:
- تم الاستقرار على تواجد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ووضعه تحت الاختبار للوقوف على مستواه الفني قبل حسم موقفه النهائي من التعاقد معه أو صرف النظر عن الصفقة.
وواصل:
- اللاعب سيخضع لاختبارا طبيا ثم سيشارك في التدريبات والمباريات، وفي حال التعاقد معه سيحصل على مقابل مادي مقبول بالمقارنة بالمحترفين الموجودين بالفريق.