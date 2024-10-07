شروط الزمالك لضم الإنجليزي أوفي إيجاريا

انت الأن تتابع خبر شروط الزمالك لضم الإنجليزي أوفي إيجارياوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي خالد الغندور عن شروط مجلس إدارة نادي الزمالك قبل ضم الإنجليزي أوفي إيجاريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور على قناة المحور:

بأن البرتغالي جوزيه جوميز طلب التعاقد مع الإنجليزي أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق، ولكن المجلس الأبيض تحفظ على هذا الانتقال.

وتابع خالد الغندور:

تم الاستقرار على تواجد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ووضعه تحت الاختبار للوقوف على مستواه الفني قبل حسم موقفه النهائي من التعاقد معه أو صرف النظر عن الصفقة.

وواصل: