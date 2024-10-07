انت الأن تتابع خبر الزمالك والمصري بمجموعة نارية.. المجموعات الكاملة في الكونفدرالية الإفريقية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الإثنين الـ 7 من أكتوبر، قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2024-2025، حيث أسفرت القرعة عن مجموعات قوية، لعل أبرزها هو وجود الزمالك والمصري البورسعيدي في مجموعة واحدة.

مجموعات الكونفدرالية الإفريقية بدور المجموعات

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، نادي الزمالك حامل اللقب في المجموعة الرابعة مع المصري البورسعيدي، بجانبهما إنيمبا النيجيري،

جاءت المجموعات بشكل كامل على النحو التالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني – الصفاقسي التونسي – شباب قسنطينة الجزائري – برافوس دو ماكيس الأنجولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي – استاد مالي – ستيلينبوش الجنوب إفريقي – لواندا سول الأنجولي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري – أسيك أبيدجان الإيفواري – جاراف السنغالي – أورابا يونايتد البوتسواني

المجموعة الرابعة: الزمالك – المصري – أنيمبا النيجيري – بلاك بولز الموزمبيقي

وجاءت المجموعات متناسقة في القوة، في النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

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