انت الأن تتابع خبر الزمالك والمصري بمجموعة نارية.. المجموعات الكاملة في الكونفدرالية الإفريقية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الإثنين الـ 7 من أكتوبر، قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2024-2025، حيث أسفرت القرعة عن مجموعات قوية، لعل أبرزها هو وجود الزمالك والمصري البورسعيدي في مجموعة واحدة.
مجموعات الكونفدرالية الإفريقية بدور المجموعات
- وأوقعت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، نادي الزمالك حامل اللقب في المجموعة الرابعة مع المصري البورسعيدي، بجانبهما إنيمبا النيجيري،
جاءت المجموعات بشكل كامل على النحو التالي:
- المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني – الصفاقسي التونسي – شباب قسنطينة الجزائري – برافوس دو ماكيس الأنجولي.
- المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي – استاد مالي – ستيلينبوش الجنوب إفريقي – لواندا سول الأنجولي
- المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري – أسيك أبيدجان الإيفواري – جاراف السنغالي – أورابا يونايتد البوتسواني
- المجموعة الرابعة: الزمالك – المصري – أنيمبا النيجيري – بلاك بولز الموزمبيقي
- وجاءت المجموعات متناسقة في القوة، في النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.
العرب يسيطرون على الكونفدرالية الإفريقية
- يذكر أن الأندية العربية تتصدر الفرق الأكثر تتويجا لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث توجت الأندية المغربية بـ 7 ألقاب وتونس نحو 5 ألقاب ومصر 3 ألقاب الزمالك مرتين والأهلي مرة واحدة، والجزائر بطولة وحيد، وتوج مازيمبي الكونغولي مرتين ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.
- ويعد الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بعد فوزه على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، بالاستفادة من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب بهدفين مقابل هدف، وبالنسبة للمصري البورسعيدي فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو، ووصل إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.