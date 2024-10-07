انت الأن تتابع خبر الأهلي يعقد جلسة مع الشناوي وعدد من اللاعبين بعد مباراة العين لتجديد عقودهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″، أن النادي الأهلي لم يقدم أي عرض حتى الآن إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ولم يعقد أي جلسات لتجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار:

“الأهلي سوف يعقد جلسة مع الشناوي وغيره من اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، لتجديد عقودهم، عقب مباراة العين الإماراتي في بطولة انتركونتيننتال”.

وأضاف أمير هشام: