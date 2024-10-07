الرياضة

الأهلي يعقد جلسة مع الشناوي وعدد من اللاعبين بعد مباراة العين لتجديد عقودهم

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رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″، أن النادي الأهلي لم يقدم أي عرض حتى الآن إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ولم يعقد أي جلسات لتجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار:

  • “الأهلي سوف يعقد جلسة مع الشناوي وغيره من اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، لتجديد عقودهم، عقب مباراة العين الإماراتي في بطولة انتركونتيننتال”.

وأضاف أمير هشام:

  • “الأهلي وحسب سياسة محمد رمضان المدير الرياضي، لن يضغط على أي لاعب للتجديد حال وجود فوارق مادية بعيدة، وسيترك الباب مفتوح أمامه للرحيل”.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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