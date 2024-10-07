باري كاليبو السويسرية تخطط لإنشاء أول مصانعها في مصر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2024 07:11 صباحاً - أعلن فامسي موهان، رئيس الفرع الإقليمي لشركة باري كاليبو السويسرية، عن رغبة الشركة في دخول السوق المصري من خلال إقامة مشروع في مجال صناعة الشوكولاتة، باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار، لتلبية الطلب في السوق المحلي الضخم، بالإضافة إلى الاعتماد على مصر كمركز إقليمي لتصدير منتجات الشركة إلى دول الشرق الأوسط والدول الأفريقية.

جاء ذلك، خلال لقاء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة باري كاليبو السويسرية برئاسة فامسي موهان، رئيس الفرع الإقليمي للشركة في منطقة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، لبحث خطط الشركة للاستثمار في السوق المصري.

وتعتبر شركة باري كاليبو من أكبر الشركات الرائدة عالمياً في مجال صناعة الشوكولاتة والكاكاو، وتمتلك 66 مصنعاً على مستوى العالم.

واستعرض نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أهم تطورات مناخ الاستثمار في مصر والضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة التي يتم تقديمها للمستثمرين، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في معدل تأسيس الشركات، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصري.

كما تم عرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تتبناها الحكومة المصرية، وحزم الحوافز والتسهيلات المتنوعة التي يتم اعتمادها حسب احتياجات كل قطاع اقتصادي.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة تقديم الدعم الكامل لشركة باري كاليبو في كافة مراحل المشروع وتيسير الإجراءات بدايةً من توفير الأراضي وتأسيس الشركة إلى إجراءات تشغيل المشروع لضمان استدامة عمليات الإنتاج.

جاء ذلك، بحضور أمين مبروكي، الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيهاب نبيل، المدير العام لإنتاج الكاكو في المنطقة، ومؤنس أمين، الرئيس التنفيذي لشركة وايز فايننشال والمستشار المالي والاقتصادي لشركة باري كاليبو، ومي الجندي، مدير عام إدارة جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة.