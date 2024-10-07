العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يوجه بتسيير 6 رحلات مساعدات إلى لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أكتوبر 2024 09:24 صباحاً - وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني، وذلك إضافة إلى المساعدات التي جرى تخصيصها لدعمه بقيمة 100 مليون دولار.

كما وجه رئيس دولة الإمارات بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار، إلى النازحين من الشعب اللبناني إلى سوريا. وتأتي مبادرة الشيخ محمد بن زايد، في سياق الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني الشقيق في ظل التحديات الراهنة التي يمرون بها.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رئيس دولة الإمارات يوجه بتسيير 6 رحلات مساعدات إلى لبنان .. في رعاية الله وحفظة