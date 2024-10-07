نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة الألمانية تتوقع انكماش الاقتصاد 0.2% العام الجاري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2024 11:08 صباحاً - العربية.نت_ ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب ركودا للعام الثاني تواليا مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.

وترى الحكومة أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0,2% هذا العام، وهو خفض ملحوظ مقارنة بتقديراتها السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0,3%، وفقا لصحيفة “زود دويتشه“.

وسيكشف وزير الاقتصاد روبرت هابيك رسميا عن أحدث التوقعات الأربعاء.

ويعتبر الاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام 2023، متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي الأشهر الأخيرة بدا التعافي مدفوعا بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري الأوروبي هذا العام أمرا بعيد المنال بشكل متزايد، اذ ظل الطلب ضعيفا في الداخل والخارج.

كما رفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا أيضا توقعاتها، وهي تنتظر الآن أن يركد الاقتصاد أو ينكمش بنسبة 0,1% هذا العام.

وقالت “زود دويتشه” إنه “بدلا من اكتساب الزخم، لا يزال الاقتصاد يتميز بتردد المستهلكين للإنفاق”.

وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في وقت تواجه فيه ألمانيا زيادة في المنافسة مع الصين ونقص العمالة الماهرة والتحول الأخضر في مجال الطاقة.

ومع ذلك، كانت الحكومة الألمانية متفائلة في توقعاتها لعام 2025، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وستعلن وزارة الاقتصاد الأربعاء أنها تتوقع الآن نموا بنسبة 1,1% العام المقبل، وفقا ل”زود دويتشه”، ارتفاعا من 1% في التوقعات السابقة.

وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1,6%.

وقال هابيك لـ”زود دويتشه” إن “مبادرة النمو” المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.

وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.

ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله “إن الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل”.