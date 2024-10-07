انت الأن تتابع خبر وظيفة مميزة براتب مجزي…شركة نيوم تعلن عن طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة بها في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة نيوم عبر حسابها الرسمي عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها للرجال والنساء بمختلف المجالات الوظيفة وذلك للعمل في مدينة نيوم وتبوك،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة نيوم السعودية.

وظائف شركة نيوم

نعرض لكم الآن كافة الوظائف الشاغرة بشركة نيوم وهي كالآتي:-

١- مهندس الموقع بالتفاصيل التالية:

حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية أو إدارة البناء.

خبرة لا تقل عن ٤ سنوات في نفس المجال

يجيد إستخدام برامج وأدوات البناء.

راتب يبدأ من ٧,٠٠٠ - ١٠,٠٠٠ ريال سعودي.

٢- مدير مشروع بالتفاصيل التالية:

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الإنشاءات الهندسية.

خبرة كافية في العمل كمدير مشروع في البناء والتشييد.

يجيد إستخدام برامج وأدوات إدارة المشاريع.

الراتب يبدأ من ٢٠,٠٠٠ - ٣٠،٠٠٠ ريال سعودي.

٣- أخصائي مشتريات بالتفاصيل التالية:

حاصل على درجة البكالوريوس في نفس التخصص.

خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

راتب يبدأ من ٦,٠٠٠ - ٧,٠٠٠ ريال سعودي.

مميزات العمل في شركة نيوم

هناك العديد من المميزات التي يتمتع بها الموظف في شركة نيوم وهي كالآتي:-

١- رواتب مميزة تبدأ من ٦,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي.

٢- تأمين طبي واجتماعي.

٣- أنشطة مميزة بالشركة.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة نيوم

أعلنت الشركة أن التقديم في الوظائف الشاغرة بها متاح من الآن وحتى إكتمال العدد المطلوب والتقديم يكون من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للوظائف من هنا.