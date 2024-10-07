انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي تتضامن مع أهالي لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تلفت الأنظار بمواقفها الداعمة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان.



نشرت هيفاء وهبي صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها في إنستغرام، أعربت فيها عن تضامنها مع أهالي الضاحية، البقاع، والجنوب بعد تعرض مناطقهم للقصف والتدمير.



كما كتبت عبر منصة "إكس" قائلة: "الله يحمي لبنان ويحمي أهلنا من كل غدر وسوء. الرحمة والسلام لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى المصابين"، مؤكدة دعمها للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة .