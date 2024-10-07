سر تصدر كريم محمود عبد العزيز للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان كريم محمود عبدالعزيز، تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعاقد على عدة أعمال فنية خلال الفترة الماضية، ومن ضمن هذه الأعمال فيلم "الهنا اللي أنا فيه "، ومسلسل "مملكة الحرير"، والجزء الثالث من مسلسل "البيت بيتي".

كريم محمود عبدالعزيز

تفاصيل فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس ومريم الجندي وحاتم صلاح ومن تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي ومن المقرر التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل "مملكة الحرير"

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل "مملكة الحرير" في إطار فانتازي عن حقبة زمنية معينة، وتم التعاقد حتى الآن مع كلا من سلوى عثمان ومحمود البزاوى، أسماء أبواليزيد، ومن المقرر طرحه على أحد المنصات الإلكترونية، وجارى التعاقد مع باقي فريق العمل.

قصة مسلسل "البيت بيتي"

تدور قصة مسلسل "البيت بيتي" حول بينو والذي يجسده مصطفى خاطر، الشاب الثلاثيني المستهتر الذي يقيم في أحد المنتجعات التي يمتلكها والده، وعند وفاة هذا الأخير، ينتقل إلى القاهرة بهدف الحصول على الميراث الذي يوزّع بينه وبين شقيقيه "كريم "محمد محمود عبدالعزيز وشيرين "إيمان الشريف، ويكتشف أن حصته تقتصر على قصر قديم مهجور، وهناك يفاجأ بأحداث وظواهر غريبة تحدث داخله، وفي سياق الأحداث يضع القدر في طريق بينو سائق سيارة الأجرة "كاراكيري "كريم محمود عبدالعزيز، الذي يشاركه رحلة البحث عن سبب لعنة هذا القصر التي تحاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته "أحلام "ميرنا جميل وولدهما زيزو.