نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدور جديد.. هند صبري تتعاقد علي مسلسل من 10 حلقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت هند صبري على بطولة مسلسل جديد سيُعرض على منصة "شاهد"، ويقوم بإخراجه حسين المنباوي.

يتكون المسلسل من 10 حلقات، ولم يتم حتى الآن تحديد الاسم النهائي للعمل. من المقرر الكشف بقية التفاصيل في الفترة المقبلة.

أحدث أعمال هند صبري

ومن ناحية أخري، تشارك الفنانة هند صبري في مسلسل “البحث عن علا” الجزء الثاني، والتي تدور أحداثة في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا والتشويق، مع تقديمه لحكايات واقعية مأخوذة من الحياة اليومية، ما جعله يلقى صدى واسعًا لدى الجمهور، خاصة بين النساء،المسلسل يطرح تطورات وأحداثًا جديدة في حياة "علا"، وسط التغيرات التي تمر بها في مختلف جوانب حياتها.

أبطال مسلسل البحث عن علا

ويضم المسلسل نخبة من نجوم الفن، إلى جانب هند صبري وسوسن بدر، أبرزهم: طارق الإبياري، ظافر العابدين، ندى موسى، محمود الليثي، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، ومن إخراج هادي الباجوري.