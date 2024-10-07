كندة علوش لمحاربات السرطان: تقبلي الموضوع بإيجابية وهتعدي منها دون خوف

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة كندة علوش علي توجية رسالة لمحاربات السرطان، أكدت فيها على أهمية مواجهة المرض بإيجابية، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “كلام نواعم” عبى شاشة MBC.

وقالت كندة علوش: "عايزة أقول لكل أم وسيدة وامرأة تمر بهذا الموضوع إنت قوية، الله عاطيكي قوة ما ممكن تتخيليها، وإذا قدرتي تتقبلي الموضوع بإيجابية وحب ورضا راح تعدي منها دون خوف".

وأضافت: "طبعا كان معي زوجي وأسرتي وأهلي والأصدقاء، لكن حسيت إذا مشيت الطريق لحالي راح أكون أكتر تركيز وأتعلم من التجربة".

أحدث أعمال كندة علوش

ومن ناحية أخري، تعود الفنانة المتألقة كندة علوش للدراما التليفزيونية بعد غياب دام لمدة ثلاث سنوات ويأتي ذلك من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "أعراض إنسحاب" مع النجم أمير كرارة ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بالعمل.

مسلسل أعراض إنسحاب هو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، وهو مسلسل مكون من 8 حلقات، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة