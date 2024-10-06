نجيب ساويرس: مشروع رأس الحكمة سيغير قواعد اللعبة

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2024 06:16 مساءً - سي ان ان _ قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، سيكون “مُغيرًا لقواعد اللعبة”.

تصريحات ساويرس جاءت عندما سأله الإعلامي الإماراتي حامد رعاب عن تقييمه لمشروع رأس الحكمة، حيث ظهرا معًا في مقطع فيديو قصير.

في البداية، قال ساويرس إن “الساحل الشمالي له وضع خاص، والطلب عليه عالي جدًا”، وأن مستوى الأعمال فيه ستكون عالية المواصفات.

ورأى أن المشروع من شأنه أن “يجتذب عملاء غير موجودين في مصر، مثل الأوروبين”، متوقعًا أن يحظى مستوى عال من ناحية الأمن والخدمات اللوجستية تحت إدارته الإماراتية.

وتوقع ساويرس أن يكون المشروع “مُغيرًا لقواعد اللعبة، سواء بالنسبة لمصر أو الإمارات”.

وأضاف: “لو أنا شخص أعيش في أبوظبي وأعرف أن درجة الحرارة في الصيف لا تطاق، كان الأول يسافر أوروبا، ويذهب إلى إيطاليا واليونان، وقتها سيأتي هنا، من الأفضل أن يأتي هنا ليتكلم بنفس لغتنا، ويأكل معنا فول وطعمية”.

وشهد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، التي بلغت استثماراته 35 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

في فبراير الماضي، وقعت مصر والإمارات صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، ويقع على مساحة أكثر من 170 مليون متر مربع. وتعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

من المفترض أن يضم المشروع “مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية”، وفقا لـ”وام”، إضافة إلى منطقة سكنية، في الخطة الرئيسية، تمتد على “مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة”. إلى جانب مساحات مخصصة للأنشطة التجارية ومساحات مفتوحة أخرى، ومنطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.