انت الأن تتابع خبر سان جيرمان يفشل في استعادة الصدارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فشل باريس سان جيرمان حامل اللقب في العودة الى صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم عقب تعادله أمام مضيفه نيس 1-1 ضمن المرحلة السابعة الأحد.

و نح التونسي علي عبدي التقدم لأصحاب الأرض (39) هدفًا، قبل أنْ يأتيه الردّ لمصلحة سان جيرمان عبر البرتغالي نونو مينديز (52).

وبعد فوز موناكو السبت على رين 2-1 وتعادل سان جيرمان، بات فريق الإمارة في صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن النادي الباريسي.

اما نيس، فرفع رصيده الى تسع نقاط في المركز التاسع.

وهذه المباراة الثانية تواليا التي يفشل فيها فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي في تحقيق الفوز بعد الخسارة امام مضيفه أرسنال الإنجليزي 0-2 في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال منتصف الأسبوع.

