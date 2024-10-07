الرياضة

أمير هشام: أمير توفيق يترك مقعده في لجنة التعاقدات وجاري البحث عن خليفته

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رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي ، سوف يترك مقعده في لجنة التعاقدات والتفرغ لشركة الكرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “رغم تبرئة توفيق من أزمة القندوسي، إلا أنه سوف يتفرغ لعمله كمدير تنفيذي لشركة الكرة، وبدأ محمد رمضان المدير الرياضي، البحث عن خليفته”.

وأضاف أمير هشام: “الاتجاه منذ البداية هو أن يكون توفيق مرتبط بمنصب واحد من لجنة التخطيط، قبل أزمة أحمد القندوسي، ضمن التغييرات”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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