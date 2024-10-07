نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعقد اجتماعا جديدا مع فيفا لمناقشة ترتيبات مباراة العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعقد مسؤولو النادي الأهلي اجتماعًا جديدًا مع نظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تفاصيل مباراة العين الإماراتي.

تركز النقاشات بين الأهلي وفيفا على عدة نقاط هامة، منها التنظيم الخاص بالمباراة، عدد الجماهير المتوقع حضورها، واللائحة المالية التي تنص على منح الفائز مليوني دولار بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.

كما سيحصل الفريق الفائز على كأس بطل الأفروآسيوية، ويشمل ذلك أيضًا الحضور الجماهيري، حيث طالب الاتحاد الدولي بأن يكون الاستاد ممتلئًا لضمان نجاح هذه البطولة، التي تُقام للمرة الأولى.

وكان قد شارك في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد يوم الخميس الماضي طاقم إداري من الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، مع د. سعد شلبي، المدير التنفيذي، لمناقشة جميع الترتيبات المتعلقة بمباراة الأهلي والعين المقررة في 29 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

خلال الاجتماع، تم تناول جميع الأمور التنظيمية، مثل مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب، الأزياء المخصصة لكل فريق، والأماكن المخصصة لوفد "فيفا" ومسؤولي الفريقين، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري والحقوق التجارية المرتبطة بالمباراة.

وأكد المهندس خالد مرتجي استعداد الأهلي لتلبية جميع الطلبات التي قدمها نادي العين، وذلك في إطار العلاقات القوية بين الأهلي والأندية الإماراتية، وكذلك الروابط الأخوية بين الشعبين المصري والإماراتي.

وشدد مرتجي على أن الأهلي سيقدم كافة إمكانياته لضمان تنظيم المباراة بما يليق بمكانته، وتعزيز الثقة التي منحها مسؤولو "فيفا" للنادي في تنظيم الفعاليات الدولية.

ومن بين الحضور من النادي، كانت ريم الدسوقي، مدير العلاقات العامة، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص، واللواء علاء صلاح، مدير أمن النادي، وهاني حسام، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، والعميد محمد مسعد، نائب مدير أمن النادي، ونيرة علي، مديرة تسويق شركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد الطوخي، مدير إدارة تفعيل حقوق الرعاية.