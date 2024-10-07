نبيل نور الدين: سعيد بردود أفعال " برغم القانون" والجمهور ينجذب لهذه الأعمال (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان نبيل نور الدين عن سعادته العارمة فى تصريحات خاصة للفجر الفنى عن ردود الأفعال عن دوره فى مسلسل “ برغم القانون ” الذى يعرض فى الوقت الحالى.

الفنان نبيل نور الدين ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

تصريحات نبيل نور الدين

وأردف حديثه عن مشاركته فى أعمال وقضايا مهمة خاصة بالمجتمع وأبرزها مسلسل “ حالة خاصة ” و“ برغم القانون ” والجمهور دائمًا ينجذب لهذه الأعمال الهادفة عن غيرها.

وأكد على مشاركته الدائمة فى الواقع فى الأعمال الخاصة بهذه القضايا وآخرهم مشاركته فى ملتقى أولادنا لذوى الهمم والقدرات الخاصة.

مواقف نبيل نور الدين مع أطفال ذوي الهمم

وكشف مواقف جمعت بينه وبين أطفال ذوي الهمم والقدرات الخاصة “ من أكثر المواقف التي تسعدني موقف مقابلتى لهولاء الأطفال ومعانقتهم والتجمعات، وأرفض تمامًا فكرة التنمر عليهم لأنهم مثلنا لا يختلفوا عننا فى شئ والمتنمر هو المريض الحقيقى"

ومن جانب آخر تحدث عن طرائف مواقع السوشيال ميديا وعن الشبة بينه وبين القدير عزت زين وتداول مشهد “ أنا مش كرم أنا كريم ” على صورهم، وتمنى أن يجمعه عمل به ويكون شقيقه أو تؤامه فى هذا العمل.