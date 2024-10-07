نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024: تقلبات حرارية وتوقعات لارتداء الملابس الشتوية قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع دخول فصل الخريف، يشهد الطقس في مصر تقلبات حرارية ملحوظة بين ساعات النهار والليل، مما يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد.

يتساءل الكثيرون عن الوقت المناسب لبدء ارتداء الملابس الشتوية، خصوصًا مع التغيرات الملحوظة في درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة.

حالة الطقس اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس في بداية الخريف يحمل سمات الصيف، حيث يكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا مع نشاط الرياح، مما يزيد من الشعور بالبرودة.

لذلك، تنصح الأرصاد بارتداء الملابس الصيفية نهارًا، والانتقال إلى الملابس الخريفية الخفيفة ليلًا.

من المتوقع أن يبدأ ارتداء الملابس الشتوية الفعلية مع حلول شهر نوفمبر القادم، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية والتحذيرات

حذرت خرائط الطقس اليوم من ظاهرة جوية تستمر لمدة 3 ساعات، حيث تتشكل شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر من الساعة 6 حتى 9 صباحًا.

قد تكون هذه الشبورة كثيفة على الطرق الزراعية، والمناطق القريبة من المسطحات المائية، خاصة في السواحل الشمالية، شمال ووسط سيناء، ومدن القناة.

بناءً على هذا التحذير، تُنصح القيادة بحذر شديد على هذه الطرق، مع الالتزام بالسرعات المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور، وتشغيل كشافات السيارات لضمان سلامة المارة والركاب.

حالة البحرين

البحر المتوسط : حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر إلى مترين إلا ربع، الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر إلى مترين إلا ربع، الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية. البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ونصف إلى مترين. الرياح السطحية تكون شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

تشهد البلاد تفاوتًا في درجات الحرارة حسب المناطق، مع استمرار الجو الحار نهارًا، واعتدال الطقس ليلًا في معظم أنحاء الجمهورية.

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن المصرية:

القاهرة : العظمى 30°، الصغرى 21°

: العظمى 30°، الصغرى 21° الإسكندرية : العظمى 29°، الصغرى 20°

: العظمى 29°، الصغرى 20° شرم الشيخ : العظمى 34°، الصغرى 25°

: العظمى 34°، الصغرى 25° الغردقة : العظمى 34°، الصغرى 23°

: العظمى 34°، الصغرى 23° أسوان : العظمى 38°، الصغرى 23°

: العظمى 38°، الصغرى 23° الأقصر : العظمى 37°، الصغرى 21°

: العظمى 37°، الصغرى 21° السويس : العظمى 30°، الصغرى 21°

: العظمى 30°، الصغرى 21° العريش: العظمى 28°، الصغرى 21°

تأثير التقلبات الجوية

تشير الأرصاد الجوية إلى أن هذه التقلبات قد تستمر خلال الأيام المقبلة، مما يزيد من أهمية متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس.

مع اقتراب فصل الشتاء، يتوقع أن تشهد البلاد مزيدًا من الانخفاضات في درجات الحرارة، بالإضافة إلى احتمالية سقوط الأمطار واستقبال عواصف رعدية في النصف الثاني من فصل الخريف.

نصائح للوقاية من نزلات البرد

ارتداء الملابس المناسبة : يُفضل ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة خلال النهار، والانتقال إلى الملابس الخريفية في المساء.

: يُفضل ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة خلال النهار، والانتقال إلى الملابس الخريفية في المساء. تجنب التعرض المفاجئ للبرد : مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، من المهم تجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد، خصوصًا بعد غروب الشمس.

: مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، من المهم تجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد، خصوصًا بعد غروب الشمس. تناول المشروبات الدافئة: ينصح بتناول المشروبات الدافئة لدعم الجهاز المناعي خلال فترات التغيرات الحرارية.

توقعات الطقس للأيام القادمة

من المتوقع أن تستمر التقلبات الجوية خلال الأسابيع القادمة مع تذبذب درجات الحرارة بين النهار والليل.

يُنصح بمتابعة نشرات الطقس بشكل دوري لتفادي أي تأثيرات سلبية ناتجة عن التغيرات الجوية، كما يُتوقع أن تبدأ الأمطار بالظهور في بعض المناطق مع تقدم الشهر، مما يتطلب الاستعداد لاستقبال الأجواء الشتوية تدريجيًا.