أقوي كيراتين طبيعي منزلي لفرد الشعر المجعد خلال ساعات

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رياض - احمد صلاح - كريم البانثينول مرطب ومنعم للبشرة ، يساعد على تجديد شباب البشرة ، كما يستخدم لإعداد العلاجات التي تساعد على تقليل تساقط الشعر وعلاج الحروق ، مكوناته طبيعية لأن النباتات التي تساعد على تغذية الشعر ، يمكنها أيضًا إزالة آثار بشرة دهنية. كريم آمن ولكن يوجد نوعان أحدهما يحتوي على الكورتيزون والذي يستخدم لعلاج أي التهابات جلدية والبانثينول من الكريمات المهمة في العناية بالبشرة لما له من آثار مضادة للشيخوخة وتقليل التجاعيد.

كيفية استخدام كريم بانثينول للشعر؟

يستخدم البانثينول للشعر عن طريق إضافته إلى البلسم أو الشامبو، أو يمكن استخدامه بوضعه في زيت الشعر، كما يمكنك استخدام شامبو البانثينول لأنه من أفضل طرق العناية بالشعر، أفرغي كريم البانثينول وضعي زيت الزيتون أو اللوز على فروة الرأس ، فهذه المكونات تساعد على تقوية فروة الرأس بشكل كبير.

سيروم بانثينول للشعر الخشن المجعد

بانثينول هو فيتامين B5 ويسمى حمض البانتوثينيك لأنه موجود في جميع الخلايا الحية، ويشارك في وظائف مهمة في الجسم، بما في ذلك التمثيل الغذائي وإفراز الهرمونات وتخليق البروتين ، وامتصاص الجسم لهما. مصادر الطعام، كما أن البانثينول مفيد للبشرة لأنه مفيد للشعر، يتم تضمين البانثينول في العديد من منتجات العناية بالشعر، بما في ذلك مصل الشعر والشامبو، وظيفة الجوهر هي لف الشعر وزيادة سماكة الشعر حتى لا يتساقط، يعتبر خلاصة البانثينول مفيد جدًا خاصة للشعر الجاف ، لأنه يمكن أن يتضرر كيميائيًا، لأنه يرطب الشعر ويحمي الشعر من أي ضرر قد تسببه أدوات التصفيف، كما أن خلاصة البانثينول تتغلغل في بصيلات الشعر ويمكن أن تغذيها وتقويها فيصبح الشعر لامعًا وسهل التمشيط، ويحتوي على مكونات تساعد في جعل الشعر لامعًا، كما أنه يقوي الشعر بحيث يصبح غير مقيد بشكل دائم.

أنواع كريم بانثينول

يساعد بانثينول 2% على التخلص من الجلد الميت وجفاف الجلد كما أنه يقوم بمعالجة الالتهابات التي قد توجد نتيجة الرضاعة الطبيعية.

كريم بانثينول فيتامين E

يستخدم للعناية بالجسم والبشرة فهو غني بفيتامين E الذي يعزز العمليات الحيوية للبشرة.

فوائد كريم البانثينول للشعر

يعمل علي ترطيب الشعر الجاف.

يقوي بصيلات الشعر.

يمنع التساقط والتقصف ويعالج الشعر التالف.

هناك أثارجانبية عند استخدام شامبو البانثينول لفترات طويلة وهي :

وجود التهابات في فروة الرأس نتيجة تكرار استخدام شامبوالبانثينول.

تهيج وحكة وحساسية العين لملامسة الأيدي والشامبو للعين.

لذلك ننصح بتوخي الحذر عند استخدام شامبو البانثينول لتهيج حساسية البشرة.