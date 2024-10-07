انت الأن تتابع خبر "كيراتين للأبد مش هتستخدمي استشوار ولا مكواه تاني"... كيراتين الفازلين لفرد الشعر المجعد وتنعيمه والحصول على شعر كالحرير.. هتنبهري من النتيجة من أول استعمال! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من النساء والفتيات من مشكلة الشعر الجاف والمتجعد، ويبحثن عن طرق لجعل شعرهن أكثر نعومة وسلاسة؛ لذا يلجأن عادة إلى استخدام مستحضرات مثل البروتين والكيراتين، التي تعمل على تنعيم الشعر لكنها قد تؤدي إلى مشاكل مثل التساقط والتقصف؛ لهذا سنعرض لحضراتكم فيما يلي وصفة الفازلين الطبيعية، والتي تعتبر من أفضل الحلول التي تساعد على تنعيم الشعر بطريقة آمنة دون التسبب في تلفه، حيث إن هذه الوصفة المنزلية سهلة التحضير وتساهم بشكل كبير في ترطيب وتنعيم الشعر واستعادة مظهره الناعم.

أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

يمكن استخدام الفازلين كمرطب فعال يساعد في فرد الشعر الخشن وإضفاء نعومة ملحوظة عليه، حيث إنه بمجرد وضعه على الشعر، يساعد على تنعيم الخصلات والتخلص من التجعد، كما يمنح الفازلين فروة الرأس ترطيبا كافيا، مما يساعد في القضاء على الجفاف والوقاية من الالتهابات التي قد تؤثر على صحة فروة الرأس ونمو الشعر.

طريقة تحضير وصفة الفازلين لعلاج الشعر المجعد

لعمل تلد الوصفة بكل سهولة ستحتاجين إلى ملعقة من كل من (الفازلين، زيت الزيتون، عصير الليمون، العسل، زيت اللوز، زيت السمسم، النشا)، ومن ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية: