انت الأن تتابع خبر هيئة شؤون الحرمين تطلق خدمات جديدة لخدمة كبار السن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير رعاية شاملة لكبار السن في المسجد الحرام تمكّنهم من أداء عباداتهم بسهولة ويسر، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المخصصة لهم.

ومن أهم هذه الخدمات خدمات النقل الترددي عبر العربات الكهربائية

، والتي تعتبر واحدة من أهم الجهود التي تقدمها الهيئة العامة حيث تتوفر في الساحة الشرقية للنقل من جسر الغزة إلى قبو السلام ، وقد عملت على تسهيل حركة كبار السن وتيسير أداء الفريضة لهم ، بالإضافة إلى ذلك فقد خصصت الهيئة العامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عربات كهربائية كبيرة تعينهم على أداء السعي ،

والتي توجد في عدة مواقع داخل المسجد الحرام مثل:

سلالم القرارة.

كما تقدم الخدمة في الدور الثاني للمسعى، مع توفير الدعم اللازم لضمان سلامة المعتمرين في أثناء التنقل.

خدمات أخرى وفرتها الهيئة العامة لشؤون الحرمين