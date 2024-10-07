انت الأن تتابع خبر هيئة شؤون الحرمين تطلق خدمات جديدة لخدمة كبار السن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير رعاية شاملة لكبار السن في المسجد الحرام تمكّنهم من أداء عباداتهم بسهولة ويسر، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المخصصة لهم.
ومن أهم هذه الخدمات خدمات النقل الترددي عبر العربات الكهربائية
- ، والتي تعتبر واحدة من أهم الجهود التي تقدمها الهيئة العامة حيث تتوفر في الساحة الشرقية للنقل من جسر الغزة إلى قبو السلام ، وقد عملت على تسهيل حركة كبار السن وتيسير أداء الفريضة لهم ، بالإضافة إلى ذلك فقد خصصت الهيئة العامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عربات كهربائية كبيرة تعينهم على أداء السعي ،
والتي توجد في عدة مواقع داخل المسجد الحرام مثل:
سلالم القرارة.
- كما تقدم الخدمة في الدور الثاني للمسعى، مع توفير الدعم اللازم لضمان سلامة المعتمرين في أثناء التنقل.
خدمات أخرى وفرتها الهيئة العامة لشؤون الحرمين
- في إطار الاهتمام بكبار السن وذوي الهمم عملت الهيئة على توفير مصليات مجهزة مخصصة لهم في توسعة الملك فهد - رحمه الله - الدور الأول والموجود أمام باب (91 و 64)، كما أن هناك أبوابًا مزودة بمنحدرات تحمل علامات إرشادية توضح أنها مخصصة للعربات وهي باب (68 و90).
- وأيضًا تم تخصيص جسور ومصاعد تسهل وصول العربات إلى داخل المسجد الحرام، مثل: جسر أجياد والشبيكة والأرقم والمروة ، وكذلك مصعد الأرقم وقبو السلام.
- بالإضافة إلى ذلك عملت الهيئة على توفير كراسي للصلاة ومصاحف بأحجام كبيرة لمساعدة من لديهم ضعف في النظر، وأداة للتيمم داخل المصلى ، كما تُوَزَّع عبوات زمزم بشكل منتظم بين الصلوات لضمان راحتهم في أثناء أداء عباداتهم ، ويقدم المتطوعون خدمات مهمة لكبار السن ، من خلال دفع العربات في أثناء الطواف والسعي مجانًا.
- ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تبذل قصارى جهدها للاهتمام بضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم ، وتقديم الخدمات التي من دورها تيسر أداء فريضة الحج والعمرة.